Самые дешевые в эксплуатации в России фургоны и микроавтобусы

В качестве объектов исследования эксперты выбрали цельнометаллические фургоны с дизелем, «механикой» и передним приводом в двух модификациях — со средней колесной базой и крышей средней высоты (L2H2), а также длиннобазные с высокой крышей (L3H3).

В итоге вышло семь моделей в 12 вариантах: Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master, FIAT Ducato, Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter. В разборе аналитики использовали тарифы Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стоит отметить, что специалисты «Автостата» при расчете учитывали рекомендованные розничные цены авто, затраты на страховку (ОСАГО и КАСКО), плюс горючее, плановое обслуживание у «официалов», налог и амортизация. Свою роль сыграла и остаточная стоимость.

Итак, минимальные расходы при трехлетнем владении с пробегом в 120 000 км сулит Ford Transit. Его результаты оказались самыми маленькими по сравнению с конкурентами — от 1 580 000 до 1 620 000 рублей.