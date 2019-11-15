Ford выпустил новейший купе-кроссовер

Все технические подробности о Ford Mustang Mach-E будут обнародованы на автосалоне в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным, автомобиль станет одним из самых экономичных в мире. Его стоимость владения будет примерно на 40% ниже, чем, к слову, кроссовером Ford Escape с традиционным ДВС.

Вот только россиянам о потенциальном конкуренте Jaguar I-Pace можно даже и не мечтать. Мало того, что электркоары у нас ожидаемо не пользуются популярностью, так еще и сами фордовцы, вряд ли рискнуть совершить экспансию с электрической моделью.

Напомним, что американская марка полностью завершила продажи на российском рынке легковых автомобилей, оставив в линейке лишь коммерческий Ford Transit.