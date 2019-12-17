Какие подержанные иномарки лучше всего продаются в России

«Бэушные» Ford Focus разошлись тиражом примерно в 11 000 экземпляров, что на 9% меньше прошлогодних показателей.

На втором месте расположился Hyundai Solaris с продажами в 10 000 единиц и положительной динамикой в 14%. Тройку лидеров замыкает KIA Rio: его выбрали 9000 покупателей, подняв популярность на вторичном рынке на 12%.

Четвертую и пятую строчки, по данным «Автосата», заняли «японки» — Toyota Corolla (8700 авто, −5%) и Toyota Camry (7100 машин, +2%).

Далее в рейтинге «бэушек» по порядку следуют: Renault Logan (7100 седанов, 0%), Chevrolet Niva (6800 внедорожников, +2%), Volkswagen Polo (5600 штук, +12%), Opel Astra (5000 легковушек, −7%) и Skoda Octavia (4700 автомобилей, +3%).

Кстати, в ноябре Octavia сменила поколение, и первые экземпляры авто уже сошли с конвейера в Млада-Болеславе. До российских потребителей новика доберется лишь к концу 2020 года. Автостроителю понадобится не мало времени для сертификации и запуска локального производства.