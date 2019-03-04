Все минусы ESP: когда обязательно нужно отключать систему курсовой устойчивости

Представить современный автомобиль без электронных систем помощи водителю невозможно. Даже продукты отечественного автопрома оснащены ABS — антиблокировочной системой, которая сокращает тормозной путь автомобиля. Следующий шаг научного прогресса — система стабилизации. С чем ее едят?
Эдуард Раскин

ESP — как много в этом слове. Но первый автомобиль, укомплектованный системой курсовой устойчивости — Electronic Stability Program, был представлен широкой общественности только в 1995 году. И это был Mercedes-Benz CL600. Позже новинку Bosch и Daimler получил легендарный «кабан» — S-class в кузове W140 и SL.

Сегодня систему стабилизации устанавливают даже на бюджетные автомобили, а продажа новых машин в Старом и Новом Свете, Израиле, Австралии и Канаде без ESP и вовсе запрещена. Мы, как всегда, в очереди.

Основной функцией системы курсовой устойчивости является сохранение автомобилем вектора движения при сложном и резком маневре. Главная задача — избежать заноса при резком повороте руля или неправильно выбранной скорости. По своей сути, Electronic Stability Program является следующей генерацией тандема трэкшн-контроля и ABS: при торможении водитель сохраняет контроль над автомобилем, а при разгоне не теряет времени на пробуксовку.

Эффект достигается за счет совместной работы датчиков: ABS, которые передают в «головное устройство» скорость вращения всех колес, положения руля и перегрузок, обсчитывающих вращение авто вокруг вертикальной оси.

Электронный блок управления ESP сравнивает исходную траекторию с углом поворота руля. При возникновении расхождения, система подтормаживает одно или несколько колес тормозными механизмами, а также «приглушает» педаль газа, уменьшая скорость автомобиля. Также система стабилизации может быть агрегатирована с автоматической трансмиссией, понижая или повышая передачу в случае возникновения заноса. Electronic Stability Program работает постоянно, анализируя поведение машины каждую секунду.

Система значительно снижает риск возникновения ДТП, но автопроизводители оставили водителю шанс полного или частичного отключения ESP. Зачем? Дело в том, что электроника может вмешаться в тот момент, когда шофер не ждет от нее «помощи»: при езде по глубокому снегу или сухому песку, по бездорожью или ледяному склону, необходим весь потенциал силовой установки автомобиля.

Если в момент, пусть и медленного, но движения вперед ESP «прикусит» буксующее колесо или начнет гасить занос, закрывая дроссель, то автомобиль может окончательно застрять.

Именно по этой причине перед выездом на сложный грунт, предвидя «купание в целебной», необходимо «ослабить» или, если возможно, полностью отключить систему стабилизации. Сделать это можно, как правило, специальной клавишей с характерной пиктограммой заноса, которая находится в непосредственной близости от рулевого колеса.

А еще отключенная ESP позволяет срезать углы на скользком покрытии и даже проезжать их боком. Правда, на дорогах общего пользования пируэты лучше не совершать. Система стабилизации способна решить множество сложных задачек, даже порой спасти жизнь, но даже ее наличие не снимает с водителя ответственности: многие тяжелые ДТП «с последствиями» случаются по вине нарушившего скоростной режим, плохо знающего дорогу и недооценившего погодный аспект и свои таланты шофера.

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4 марта 2019
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