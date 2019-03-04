Все минусы ESP: когда обязательно нужно отключать систему курсовой устойчивости

ESP — как много в этом слове. Но первый автомобиль, укомплектованный системой курсовой устойчивости — Electronic Stability Program, был представлен широкой общественности только в 1995 году. И это был Mercedes-Benz CL600. Позже новинку Bosch и Daimler получил легендарный «кабан» — S-class в кузове W140 и SL.

Сегодня систему стабилизации устанавливают даже на бюджетные автомобили, а продажа новых машин в Старом и Новом Свете, Израиле, Австралии и Канаде без ESP и вовсе запрещена. Мы, как всегда, в очереди.

Основной функцией системы курсовой устойчивости является сохранение автомобилем вектора движения при сложном и резком маневре. Главная задача — избежать заноса при резком повороте руля или неправильно выбранной скорости. По своей сути, Electronic Stability Program является следующей генерацией тандема трэкшн-контроля и ABS: при торможении водитель сохраняет контроль над автомобилем, а при разгоне не теряет времени на пробуксовку.