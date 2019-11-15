Должен ли пешеход уступить машине, завершающей маневр на перекрестке

Большинство городских водителей не раз попадали в ситуацию, когда, въезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора, «зеленый» превращался в «красный». Ерунда, скажет почти любой автовладелец: если т/с въехало на перекресток, то все другие участники движения обязаны дать ему возможность закончить маневр. Это правильно, конечно. Но не всегда.
Представим ситуацию, когда машина поворачивает при работающей разрешающей дополнительной секции светофора (при «зеленой стрелочке»), но в следующий момент она гаснет и включается «зеленый» уже для пешеходов, двигающихся поперек траектории движения поворачивающей машины.
По идее, и тут должно действовать правило для «заканчивающих маневр». К тому же, п. 13.7 ПДД утверждает, что «водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка». То есть получается, что пешеход все-таки обязан пропускать машину, завершающую маневр.
Но есть одно неприятное для водителей «но». Его имя — пункт 13.1 ПДД. Он, в свою очередь, утверждает, что «при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». И получается, что даже если ты завершаешь маневр на перекрестке, уступить ломанувшимся по переходу пешеходам все равно придется.
Мало того, при повороте водитель на дороге вообще — самое бесправное существо. Обратите внимание, что в упомянутом выше пункте ПДД не оговаривается: идут пешеходы на свой разрешающий сигнал или нет. Просто «водитель обязан уступить» и все. Иначе говоря, если вы поворачиваете и видите, что пешеход или велосипедист пересекает проезжую часть «на красный», нарушая Правила, знайте: вы, как водитель машины, все равно обязаны его пропускать!
Если в подобной ситуации происходит наезд на пешего нарушителя, виновным в ДТП все равно признают водителя — со всеми вытекающими последствиями.