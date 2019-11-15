Должен ли пешеход уступить машине, завершающей маневр на перекрестке

Большинство городских водителей не раз попадали в ситуацию, когда, въезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора, «зеленый» превращался в «красный». Ерунда, скажет почти любой автовладелец: если т/с въехало на перекресток, то все другие участники движения обязаны дать ему возможность закончить маневр. Это правильно, конечно. Но не всегда.

Представим ситуацию, когда машина поворачивает при работающей разрешающей дополнительной секции светофора (при «зеленой стрелочке»), но в следующий момент она гаснет и включается «зеленый» уже для пешеходов, двигающихся поперек траектории движения поворачивающей машины.

По идее, и тут должно действовать правило для «заканчивающих маневр». К тому же, п. 13.7 ПДД утверждает, что «водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка». То есть получается, что пешеход все-таки обязан пропускать машину, завершающую маневр.