Состоялся дебют новой Skoda Octavia

Четвертая Skoda Octavia, разработанная по образу концепткара Vision RS, предстала перед публикой в двух вариантах: в кузове лифтбэк, популярном, к примеру, в России, и универсал, предпочитаемом в Европе. Но и та и другая «Октавиа» остались одними из самых вместительных авто в своем классе.

Так, «четырехдверка» в длину выросла на 19 мм до 4689 мм, а «сарай» растянулся на 22 мм до тех же габаритов. В ширину авто разросся на 15 мм (до 1829 мм). При этом багажник машины в версии Combi увеличил объем до 640 л (+30 л), а лифтбэк теперь вмещает 600 л поклажи (+10 л).

Через весь салон, включая двери и переднюю панель, проходит светодиодная полоса освещения. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинка щеголяет новым двухспицевым рулем с новыми элементами управления «мультимедийки». Кроме того, автомобиль получил электронный стояночный тормоз, селектор переключения передач в виде джойстика и беспроводную зарядку для телефона. И, конечно, новые, более качественные материалы отделки.