На какие автомобили россияне тратятся больше всего

Первое место финансового хит-парада досталось самому популярному у россиян немецкому кроссоверу — Volkswagen Tiguan, разошедшемуся — по данным агентства «Автостат Инфо» — тиражом в 4095 экземпляров. На покупку этих паркетников было отдано почти 8 млрд. рублей.
На вторую строчку «немец» вытеснил Hyundai Creta с продажами в 6398 единиц: за него дилеры выручили 7,2 млрд.
Тройку лидеров замыкает бюджетный KIA Rio, занявший третье место и в общем рейтинге популярности. За него рублем проголосовали 7457 покупателей, потратив 6,8 млрд.
Далее следуют LADA Vesta (8167 авто, 5,8 млрд.) и Toyota RAV4 (2451 машин, 5 млрд. «целковых»), прописавшиеся четвертым и пятым пунктами соответственно.
Остальные позиции чарта выглядят так: Skoda Kodiaq (2574 кроссовера, 4,7 млрд. рублей), Toyota Land Cruiser (1345 внедорожников, 4,3 млрд. «деревянных»), Nissan Qashqai (2859 автомобилей, 4,2 млрд.), Toyota Camry (2254 седана, 4 млрд. рублей) и бюджетник Hyundai Solaris (4314 автомобилей, 3,8 млрд.).
Кстати, последний, по некоторым данным, в ближайшее время обновится. Рестайлинговый седан уже начали собирать в тестовом режиме на заводе в Санкт-Петербурге. Ожидается, что модель поменяет бамперы, радиаторную решетку и оптику.