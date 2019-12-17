На какие автомобили россияне тратятся больше всего

Первое место финансового хит-парада досталось самому популярному у россиян немецкому кроссоверу — Volkswagen Tiguan, разошедшемуся — по данным агентства «Автостат Инфо» — тиражом в 4095 экземпляров. На покупку этих паркетников было отдано почти 8 млрд. рублей.

На вторую строчку «немец» вытеснил Hyundai Creta с продажами в 6398 единиц: за него дилеры выручили 7,2 млрд.

Тройку лидеров замыкает бюджетный KIA Rio, занявший третье место и в общем рейтинге популярности. За него рублем проголосовали 7457 покупателей, потратив 6,8 млрд.