Почему течет лобовое стекло машины, и как с этим бороться

Первыми с течью лобового стекла сталкиваются владельцы UAZ Patriot — оно на отечественных внедорожниках течет «с салона». Низкое качество детали и расходников в тандеме с множеством технологических причин заставляет счастливых обладателей отечественного внедорожника заняться проблемой после первого же дождя. Впрочем, периодически такие же заботы сваливаются на плечи владельцев любых авто, порой совсем другого статуса и цены. Причин тому несколько, а начнем мы с самых простых.

Естественный износ уплотнителя

Со временем уплотнители и герметики ссыхаются и начинают пропускать воду. Произойдет это не менее, чем за 7—10 лет, так что счастливый водитель, который так долго проездил с оригинальным лобовым, должен поблагодарить производителя за высокое качество стекла и установки. И только потом взяться за решение вопроса: во-первых, нужно оценить само стекло. Если оно уже затерто, выщерблено камнями и песком и плохо пропускает — пора раскошелиться на замену. Плохой обзор «вперед» приведет к очень серьезным и дорогостоящим последствиям.

Если же «визор» еще походит, то следует найти место протечки и устранить ее. Для этого потребуется снять молдинг, которым оснащают большинство стекол на современных авто, зачистить и обезжирить «болевую точку» и обильно обработать герметиком, убрав избыточный клей после высыхания.