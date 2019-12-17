Почему течет лобовое стекло машины, и как с этим бороться

Первыми с течью лобового стекла сталкиваются владельцы UAZ Patriot — оно на отечественных внедорожниках течет «с салона». Низкое качество детали и расходников в тандеме с множеством технологических причин заставляет счастливых обладателей отечественного внедорожника заняться проблемой после первого же дождя. Впрочем, периодически такие же заботы сваливаются на плечи владельцев любых авто, порой совсем другого статуса и цены. Причин тому несколько, а начнем мы с самых простых.
Естественный износ уплотнителя
Со временем уплотнители и герметики ссыхаются и начинают пропускать воду. Произойдет это не менее, чем за 7—10 лет, так что счастливый водитель, который так долго проездил с оригинальным лобовым, должен поблагодарить производителя за высокое качество стекла и установки. И только потом взяться за решение вопроса: во-первых, нужно оценить само стекло. Если оно уже затерто, выщерблено камнями и песком и плохо пропускает — пора раскошелиться на замену. Плохой обзор «вперед» приведет к очень серьезным и дорогостоящим последствиям.
Если же «визор» еще походит, то следует найти место протечки и устранить ее. Для этого потребуется снять молдинг, которым оснащают большинство стекол на современных авто, зачистить и обезжирить «болевую точку» и обильно обработать герметиком, убрав избыточный клей после высыхания.
Забитые дренажи
Грязь и дорожные реагенты, которые оседают на отводящих каналах, становятся причиной множества невзгод. В том числе — и протечки лобового стекла. Вокруг главного автомобильного «визора» также есть специальные канавки, призванные отводить влагу. За их чистотой нужно следить, ведь никто кроме обладателя авто этого не сделает. Даже официальный дилер. Чтобы выполнить эту несложную операцию, нужно разузнать точное расположение дренажей и вооружиться зубочисткой или иголкой. Кстати, проводить такую процедуру нужно каждый год. Тогда и уплотнители прослужат дольше, и влаги в салоне будет меньше.
Однако если от течи избавиться не удалось, как и толком прочистить дренаж, а само стекло продолжает терять свои качества, его все же лучше заменить. Другой вопрос — чем и где.
Китайский подход
Увы, но большинство автовладельцев сталкиваются с протечкой сразу же после установки нового стекла, такого красивого и еще не затертого. Причина, как всегда, кроется либо в качестве самого издели, либо в ловкости рук, его установивших. Чудес не бывает: стекло впятеро дешевле оригинала не может быть абсолютно ему идентичным. Во-первых, оно будет искажать изображение. Ведь для достижения столь привлекательной цены кое-какими требованиями производитель вынужден пренебречь.
Во-вторых, такое стекло быстро затрется. И, наконец, в-третьих: геометрию и сложные изгибы китайцы пока еще не научились повторять наверняка. Как результат, стекло в рамку точно не встанет, появятся щели, а в салоне — вода.
Добьет экономичного — читай, жадного — автовладельца дешевая установка. Уплотнители и молдинги оставят старые, герметик выберут подешевле, а саму методику переиначат — лишь бы побыстрее. Даже если стекло изначально было не таким уж плохим, то «умельцы» однозначно доведут ситуацию до повторной установки. Скупой платит дважды, помните?
…Протечка лобового стекла, помимо вполне ощутимого дискомфорта, приводит ко множеству неприятных последствий: гниет жгут проводов, который пролегает под главным автомобильным «визором», начинается «гирлянда»: лампочки моргают, опции работают когда сами захотят, а двери перестают закрываться — центральный замок отказывает. Это краткий перечень неисправностей, но его можно продолжать почти бесконечно, ведь со временем течь лобового стекла «оставит след» и на кузове, и на деталях салона, и даже на потолке! Так что заметив эту неполадку, лучше сразу перейти к ее решению. Дешевле будет.