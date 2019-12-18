EuroNCAP проверил на прочность новый Volkswagen Golf и кроссовер Audi Q8

Новый Volkswagen Golf набрал максимальные пять звезд и защищает водителя и взрослых пассажиров на 95%. Из недочетов — слабая защита грудной клетки заднего пассажира при фронтальном столкновении и, кроме того, при боковом ударе может открыться задняя дверь. В этом случае есть вероятность, что седока во время аварии выкинет из машины.
Ребенок в «Гольфе» в безопасности на 89%. Защита пешеходов оценена на 76%: наибольший вред можно получить при ударе о передние стойки. И отлично отработала система экстренного торможения, распознающая и пеших участников движения, и велосипедистов. Эффективность электронных помощников водителя оценена в 78%.
Кстати, VW Golf первым среди моделей марки получил новые возможности подключения: автомобиля к другому авто, а также автомобиля к умной дорожной инфраструктуре. Именно из-за уязвимости новых систем, умеющих заранее оповещать об опасностях, подстерегающих на дороге, и откладывали запуск нового хетчбэка. Эксперты EuroNCAP обещают вскоре включить эти технологии в стандартные испытания.
Флагманский купеобразный паркетник Audi Q8 тоже прошел серию краш-тестов на пять звездочек. Защиту водителя и взрослых пассажиров оценили в 93%, малышей — в 87%, пешеходов — в 71%. А системы активной безопасности выполнили свою работу на 73%. Отличные результаты, но все же хуже, чем у народного «Гольфа».