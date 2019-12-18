EuroNCAP проверил на прочность новый Volkswagen Golf и кроссовер Audi Q8

Новый Volkswagen Golf набрал максимальные пять звезд и защищает водителя и взрослых пассажиров на 95%. Из недочетов — слабая защита грудной клетки заднего пассажира при фронтальном столкновении и, кроме того, при боковом ударе может открыться задняя дверь. В этом случае есть вероятность, что седока во время аварии выкинет из машины.

Ребенок в «Гольфе» в безопасности на 89%. Защита пешеходов оценена на 76%: наибольший вред можно получить при ударе о передние стойки. И отлично отработала система экстренного торможения, распознающая и пеших участников движения, и велосипедистов. Эффективность электронных помощников водителя оценена в 78%.