Как ГИБДД лишает «прав» за сбитого пешехода-нарушителя ПДД

Совершенно реальная перспектива лишиться водительского удостоверения светит чуть ли не большинству городских водителей. А вероятность стать участником столь неприятного процесса тем выше, чем больше на вашем ежедневном пути всевозможных перекрестков, на которых приходится поворачивать, пересекая при этом излюбленные маршруты миграции пешеходов.
Итак, вы подъезжаете к перекрестку, на котором намереваетесь повернуть вправо или влево. Убеждаетесь, что вам горит зеленый свет или соответствующая зеленая «стрелочка». Поворачиваете, и в этот момент какой-то пешеход, несмотря на горящий ему запрещающий сигнал светофора, бросается наперерез машине, желая срочно оказаться на другой стороне проезжей части.
Происходит ДТП, в результате которого торопыга-нарушитель получает какие-то травмы. Любая авария — неприятность для водителя, однако вы не сильно переживаете, поскольку уверены в свое правоте — ведь и запись видеорегистратора имеется, и куча свидетелей подтверждают, что аварию спровоцировал сам пешеход. Однако на самом деле переживать очень даже стоит!
Дело в том, что пункт 13.1 ПДД гласит, что «при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». И никак не оговаривается: нарушают при этом пешеходы и велосипедисты Правила, не нарушают — не важно. Водитель должен уступить им всем — и точка. Сбил кого-то при повороте — значит не уступил, значит нарушил ПДД!
И не дай бог безумный «пешик», бросившийся вам под колеса, получит какие-то травмы! Ведь официально признать «легкий вред» вполне могут при наличии, скажем, небольшого сотрясения мозга. Его легко диагностируют, если пострадавший пожалуется врачам на головокружение и тошноту, обуявшие его после близкого знакомства с капотом авто.
Когда «вред здоровью» зафиксирован, автоматически включается в дело статья 12.24 КоАП — нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. По ней водителю полагается до 5000 рублей штрафа и лишение «прав» на 1,5 года.
А уж если в результате нарушения ПДД безмозглым пешеходом-самоубийцей он получил вред здоровью средней тяжести, то невезучему автомобилисту грозит уже до 25 000 рублей штрафа и до 2-х лет лишения водительского удостоверения.