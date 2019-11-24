Как ГИБДД лишает «прав» за сбитого пешехода-нарушителя ПДД

Совершенно реальная перспектива лишиться водительского удостоверения светит чуть ли не большинству городских водителей. А вероятность стать участником столь неприятного процесса тем выше, чем больше на вашем ежедневном пути всевозможных перекрестков, на которых приходится поворачивать, пересекая при этом излюбленные маршруты миграции пешеходов.

Итак, вы подъезжаете к перекрестку, на котором намереваетесь повернуть вправо или влево. Убеждаетесь, что вам горит зеленый свет или соответствующая зеленая «стрелочка». Поворачиваете, и в этот момент какой-то пешеход, несмотря на горящий ему запрещающий сигнал светофора, бросается наперерез машине, желая срочно оказаться на другой стороне проезжей части.

Происходит ДТП, в результате которого торопыга-нарушитель получает какие-то травмы. Любая авария — неприятность для водителя, однако вы не сильно переживаете, поскольку уверены в свое правоте — ведь и запись видеорегистратора имеется, и куча свидетелей подтверждают, что аварию спровоцировал сам пешеход. Однако на самом деле переживать очень даже стоит!