Выход нового Volkswagen Golf опять откладывается

В кулуарах Шанхайского автосалона, завершившегося накануне, нашим коллегам из европейского издания Automotive News глава бренда Юрген Стакманн рассказал, что решение проблемы с разработкой цифровой начинки Volkswagen Golf восьмой генерации уже выходит на финишную прямую. Старт продаж модели запланирован на девятую календарную неделю следующего года.

Путем нехитрых подсчетов можно понять, что компактную «пятидверку» покупатели увидят в конце февраля. Сначала новый «Гольф» покажет себя в Германии, а потом разъедется по остальным рынкам Европы.

Напомним, что изначально поговаривали о том, что авто дебютирует предстоящим летом, затем это событие отложили на Франкфуртский автосалон, чьи двери откроются в середине сентября, а последний раз фигурировал конец года.

Кстати, производитель не скрывает, что причиной задержки премьеры стало программное обеспечение хетчбэка: VW Golf получит возможность обновлять свое ПО с помощью беспроводных технологий, что открывает бескрайние просторы для хакерской деятельности. Так что, соединение «по воздуху» потребовало создания серьезной защиты.