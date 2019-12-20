В России начали активно раскупать китайские автомобили

Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», используя данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за минувший месяц в руки покупателей ушло 3965 китайских легковых автомобилей. Количественно это не так много: общие продажи всех марок из КНР приблизительно равны объему проданных за это же время машин премиального BMW.

Зато динамика, с которой растет реализация машин из Поднебесной, выглядит вполне внушительно — 33,5%, особенно при общем падении продаж на 6,4%. Если же рассматривать популярность отдельных марок, то у некоторых она взлетела просто с космической скоростью.

Пальма первенства досталась компании Haval с результатом в 1476 авто, увеличившей объемы сразу на 221%, то есть в 3,2 раза. Второе место заняла Geely, чья продукция разошлась тиражом в 890 экземпляров (+126%). Тройку лидеров замыкает Chery: за нее рублем проголосовали 607 россиян (+100%).

На четвертой и пятой строчках расположились Changan (473 автомобиля, +1477%) и FAW (175 единиц, +50%) соответственно. Далее в ТОП-10 по порядку идут следующие бренды, правда, не такие успешные, как первая пятерка: Lifan (130 авто, −88%), Dongfeng Motor (110 штук, −15%), Zotye (51 «легковушка», −87%), Brilliance (37 автомобилей, +147%) и Foton (10 машин, −60%).