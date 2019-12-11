Два новейших кроссовера Zotye для России: свежие подробности

Минувшей весной на моторшоу в Шанхае дебютировал среднеразмерный кроссовер Zotye B21. Его-то и собирается привезти в нашу страну «поднебесный» бренд, о чем портал «АвтоВзгляд» уже упоминал. Имя пока носит условный характер, но есть вероятность, что именно под ним модель и появится в продаже.
Новейший паркетник стал серийным воплощением концепта Zotye i-across, представленного на Пекинском автосалоне в 2018 году. В длину авто достигает 4651 мм, в ширину — 1918 при высоте в 1684 мм. Технические характеристики кроссовера пока не раскрыты.
Еще одна ожидаемая новинка — компактный Zotye TS5. Автомобиль с габаритами 4586x1840x1618 мм впервые показали миру под индексом A16 на том же автосалоне. Китайский ценник на авто будет начинаться от 95 000 юаней (без малого 860 000 рублей по актуальному курсу).
Обе купеобразные новинки построены на новой «тележке» ZFA и выполнены в совершенно новом для марки дизайне, отличающимся массивными бамперами, многоэтажной оптикой и высокой подоконной линией.
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» заместитель гендиректора Zotye Motors Rus Александр Гнездюк, на рынок Китая автомобили выйдут после Нового года. А о том, когда модели появятся в России можно будет говорить только в феврале, когда станет понятно, насколько был успешен старт продаж на родине марки.
Напомним, что сегодня в нашей стране компания предлагает две модели — кроссоверы Zotye T600 и Coupa. Кстати, уходящий год для компании из КНР можно назвать не сильно удачным. За 11 месяцев бренд продал 1322 автомобилей, что на 53% меньше показателей годичной давности.
Видимо, ребята из Поднебесной с помощью новых моделей с современным дизайном надеются улучшить свое, скажем прямо, незавидное положение. Ведь китайские конкуренты чувствуют себя на нашем рынке гораздо лучше. Так, Haval, недавно построивший под Тулой завод, может похвастать результатом в 10 014 авто и ростом продаж аж на 277%.
Но совершенно не факт, что новинки все-таки доберутся до российских дилеров. В феврале, к примеру, Zotye говорила о запуске T600 нового поколения и на тот момент новейшего T700. Но этим планам, судя по всему, сбыться не суждено.