Два новейших кроссовера Zotye для России: свежие подробности

Минувшей весной на моторшоу в Шанхае дебютировал среднеразмерный кроссовер Zotye B21. Его-то и собирается привезти в нашу страну «поднебесный» бренд, о чем портал «АвтоВзгляд» уже упоминал. Имя пока носит условный характер, но есть вероятность, что именно под ним модель и появится в продаже.

Новейший паркетник стал серийным воплощением концепта Zotye i-across, представленного на Пекинском автосалоне в 2018 году. В длину авто достигает 4651 мм, в ширину — 1918 при высоте в 1684 мм. Технические характеристики кроссовера пока не раскрыты.