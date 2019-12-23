Новый Volkswagen Caddy выйдет на рынок в 2020 году

Фургон Volkswagen Caddy актуальной итерации впервые предстал перед публикой в далеком 2004 году. За прошедшие 15 лет модель пережила лишь два обновления. Бесспорно, пришло время ее омолодить.
Судя по рисункам, Caddy получит новую внешность в одном ключе с последним Volkswagen Golf. Автомобиль обзаведется светодиодной оптикой и целой гаммой вариантов внутренней отделки. В пассажирском и грузовом варианте автомобиль получит широкую подъемную пятую дверь. Распашные дверцы будут предложены в качестве опции.
Разработчики отметили, что после смены поколения поклонники бренда увидят в модели не только «рабочую лошадку», но и хорошую альтенативу семейному автомобилю. Новые Caddy и Caddy Cargo дебютируют в феврале 2020 года.
Напомним, «Кадди» представлен в нашей стране с четырьмя моторами — на выбор: двумя бензиновыми объемом 1,6 л и 1,4 л мощностью 110 и 125 л. с., а также с двухлитровыми дизелями с отдачей в 110 и 140 «лошадей». Ценник стартует от 1 970 300 рублей.