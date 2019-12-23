Новый Volkswagen Caddy выйдет на рынок в 2020 году

Фургон Volkswagen Caddy актуальной итерации впервые предстал перед публикой в далеком 2004 году. За прошедшие 15 лет модель пережила лишь два обновления. Бесспорно, пришло время ее омолодить.

Судя по рисункам, Caddy получит новую внешность в одном ключе с последним Volkswagen Golf. Автомобиль обзаведется светодиодной оптикой и целой гаммой вариантов внутренней отделки. В пассажирском и грузовом варианте автомобиль получит широкую подъемную пятую дверь. Распашные дверцы будут предложены в качестве опции.