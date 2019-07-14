Тест-драйв Volkswagen Caddy: немецкий гастарбайтер в России

Однажды утром во дворе ко мне подошли два молодых таджикских гастарбайтера и на ломаном русском неуверенно попросили показать им багажник Volkswagen Caddy. Я поднял массивную заднюю дверь «каблучка», и «сезам открылся». Гости с юга с детским любопытством осматривали недра немецкой кибитки, поглаживали ладонями боковые панели, перекидывались друг с другом фразами на родном языке, причмокивали языком в знак восхищения, а потом один за другим с восторженной улыбкой подняли вверх большой палец в знак одобрения.

С тех пор, всякий раз, когда парни замечали меня во дворе на проезжающем Caddy, метла в их руке замирала, и они почтительно провожали меня этим многозначительным жестом. Замечу, что такого внимания со стороны работящих тружеников не удостаивалась ни одна соседская «ласточка», будь то премиальный BMW X5 или прямой конкурент Caddy — LADA Largus. Несмотря на то, что эта немецкая «рабочая лошадка» уже не первый год трудится в России после своего последнего обновления, живой интерес к ней ничуть не угасает.

Причем в моем случае дело не ограничилось одним только профессиональным любопытством — знакомая семейная пара, ожидающая четвертого ребенка, поближе познакомившись с тестовым «каблуком», теперь всерьез рассматривает вариант покупки Caddy Maxi с удлиненной базой в качестве второго семейного автомобиля.