Тест-драйв Volkswagen Caddy: немецкий гастарбайтер в России

Согласитесь, трудно переоценить заслуги Volkswagen в мировом автопроме. Достаточно назвать три модели, которые благодаря своей славе и популярности на глобальном рынке можно считать каноничными: олдскульный Beatle, городской Golf и коммерческий Transporter. Репутация еще одного ваговского персонажа также позволяет ему встать в этот звездный ряд. Речь идет о знаменитом «каблучке» Caddy.
Однажды утром во дворе ко мне подошли два молодых таджикских гастарбайтера и на ломаном русском неуверенно попросили показать им багажник Volkswagen Caddy. Я поднял массивную заднюю дверь «каблучка», и «сезам открылся». Гости с юга с детским любопытством осматривали недра немецкой кибитки, поглаживали ладонями боковые панели, перекидывались друг с другом фразами на родном языке, причмокивали языком в знак восхищения, а потом один за другим с восторженной улыбкой подняли вверх большой палец в знак одобрения.
С тех пор, всякий раз, когда парни замечали меня во дворе на проезжающем Caddy, метла в их руке замирала, и они почтительно провожали меня этим многозначительным жестом. Замечу, что такого внимания со стороны работящих тружеников не удостаивалась ни одна соседская «ласточка», будь то премиальный BMW X5 или прямой конкурент Caddy — LADA Largus. Несмотря на то, что эта немецкая «рабочая лошадка» уже не первый год трудится в России после своего последнего обновления, живой интерес к ней ничуть не угасает.
Причем в моем случае дело не ограничилось одним только профессиональным любопытством — знакомая семейная пара, ожидающая четвертого ребенка, поближе познакомившись с тестовым «каблуком», теперь всерьез рассматривает вариант покупки Caddy Maxi с удлиненной базой в качестве второго семейного автомобиля.
Напомним, что длина обычного «фургона» составляет 4506 мм, а у «Макси» на 320 мм больше колесная база и на 470 мм — кузов. Но даже в стандартном варианте этот «немец» имеет один из самых вместительных в классе багажных отделений. В обоих исполнениях автомобили доступны с тремя рядами сидений, и объем грузового отсека в Maxi варьируется в пропорциях 530/1650/4130 л, а в стандартном варианте — 190/918/3200 л. Для сравнения: у LADA Largus, которая также доступна с семиместным кузовом, размер багажника составляет 135/560/2350 л, у Renault Dokker с двумя рядами сидений — 800/3000 л, Fiat Doblo — 790/3200, Mercedes-Benz Citan 685/3000, Citroen Berlingo — 675/3000 л.
Но Caddy не был бы Volkswagen, если бы вместительность была бы его единственным достоинством. Оценить великолепную управляемость сможет даже самый взыскательный водитель, который пересядет сюда с любого конкурента. В этом легко убедится на примере «Кэдди», в комплектации со 140-сильным 2-литровым турбодизелем TDI и шестиступенчатым «автоматом», который был у нас на тесте.
Сохранять за рулем бодрость духа и работоспособность важно не только усердному трудяге, но и перегруженной хлопотами домохозяйке. А Volkswagen Caddy позволяет водителю не просто комфортно отдыхать во время поездки, но и получать от управления массу удовольствия.
Традиционно высокая для «фургонов» посадка, информативный руль, мгновенный отклик на педаль газа, резвый подхват турбодизеля на низах, оперативная работа «автомата», показательная плавность хода, высокая экономичность — благодаря всему этому «Кэдди» влюбляет в себя с первых мгновений. Вот только задняя рессорная подвеска, рассчитанная на усиленные нагрузки, на грунтовке с кочками тут же теряла свою деликатность и при пустом незагруженном багажнике устраивала задним пассажирам ощутимую взбучку.
В остальном «немец» предельно учтив и вежлив к пассажирам и внимателен к водителю, он старается угодить ему даже в спортивных амбициях вопреки законам жанра. Достаточно перевести селектор трансмиссии в положение Sport, как реакции коробки и отклик на педаль газа ощутимо обостряются, и у «Кэдди» резко просыпается горячий южный темперамент. При этом даже в городских джунглях расход дизельного топлива на 100 километров не превышал 10 л, а за городом он снижался до 7 л.
Инженеры VAG знают толк не только в движении, но и в планировании пространства: салон VW Caddy спроектирован предельно лаконично, и здесь царит настоящий немецкий порядок. Доступ в просторные апартаменты с высокими потолками облегчен за счет широких проемов через сдвижные двери. Вариантов трансформации салона насчитывается несколько — сиденья двух задних рядов не только складываются в пол, но и полностью демонтируются без лишних усилий.
Конечно, немецкая территория богата на всевозможные вещевые отсеки, полочки, кармашки и ниши. С эргономикой на водительском месте никаких проблем не возникает. Тот факт, что это сугубо утилитарная модель, надрессированная на тяжелый труд и высокие нагрузки, никак не отражается на оформлении интерьера. В отличие от собратьев, здесь не чувствуется откровенной экономии на качестве материалов.
О дополнительных конкурентных преимуществах Volkswagen Caddy говорит и уникальная на нашем рынке возможность широкого выбора комплектаций, традиционного для этого производителя. Кроме того, что немецкий «каблучок» предлагается в удлиненном варианте, в отличие от остальных одноклассников у него самая богатая силовая линейка, которая насчитывает четыре бензиновых и два дизельных мотора. К тому же можно приобрести компактвэн с системой полного привода 4Motion. Всего модель насчитывает рекордные семь комплектаций.
Единственным недостатком Volkswagen Caddy можно считать его высокую стоимость, и это тоже характерная черта немецкого производителя на нашем рынке. Минимальная цена самой доступной версии Trendline с 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с. стартует от 1 485 600 рублей. Топовый вариант Highline со 140-сильным турбодезелем объемом 2 л обойдется в 2 441 600 «деревянных». Renault Dokker оценен в минимальные 904 990 рублей, FIAT Doblo Combi — от 1 189 000, Citroёn Berlingo — от 1 425 000, Mercedes-Benz Citan — от 1 675 000.