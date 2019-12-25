АВТОВАЗ поднимет цены на все автомобили LADA

В среднем тольяттинская продукция станет дороже на 2,3%. Во всяком случае об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники в дилерских компаниях.

Бестселлер отечественного рынка — LADA Granta — подорожает на 2,5%. То есть, самый бюджетный седан с 87-сильным мотором в сочетании с пятиступенчатой «механикой» после Нового года обойдется в 456 000 рублей.

Больше остальных прайс нарастит LADA Vesta, прибавив сразу 3,8%. Минимальный ценник на «четырехдверку» с двигателем мощностью 106 л. с. и МКП увеличится до 630 000 рублей. Внедорожник LADA 4x4 прибавит 2,9%, самая дорогая в линейке Vesta Sport — 1,5%, XRAY — 0,8%.

На запрос портала «АвтоВзгляд» официальные представители АВТОВАЗа от комментариев отказались. Так что, подорожают ли «Лады» в действительности и на сколько — покажет время, ждать осталось всего несколько дней.

Напомним, что с начала года LADA, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), отдала в руки покупателей 326 654 автомобиля, подняв продажи по сравнению с прошлым годом на 1%. Из них на «Гранту» пришлись 121 260 экземпляров (+29,3%).