В ноябре рухнули продажи автомобилей LADA

За прошедший месяц «Лады» разошлись тиражом в 31 217 экземпляров, снизив объемы на 7,3%. Самой ходовой моделью по-прежнему остается LADA Granta: за нее рублем проголосовали 12 574 россиян, снизив продажи на 5,6%. Вторую строчку заняла LADA Vesta с результатом 8703 авто, потеряв 12,1% голосов.

Увеличить продажи последней не удалось даже за счет появления авто в модификации с вариатором. Бесступенчая коробка передач работает вместе с 113-сильным мотором объемом 1,6 л, разработанным специалистами Альянса Renault-Nissan.

За «Весточкой» по порядку следуют: «каблучок» LADA Largus, внедорожник 4x4 и хетчбэк XRAY, чья реализация сохраняется, со слов пресс-службы АВТОВАЗа «на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу».