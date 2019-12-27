Chevrolet Tahoe и еще три новых модели начали собирать в Узбекистане для России

Продажи среднеразмерного внедорожника Chevrolet Trailblazer начнутся еще до конца года, большой Tahoe и паркетник Traverse поступят к узбекским дилерам в начале 2020-го, а кроссовер Equinox будет доступен потребителям с будущей весны.
На UzAuto уже определились с прейскурантами. Так, Chevrolet Tahoe и Traverse обойдутся в 517 391 304 и 404 173 913 сумов соответственно (3 370 000 и 2 633 000 рублей по актуальному курсу). Кстати, эта парочка представлена и нашим соотечественникам, но с более внушительными прайсами: «проходимец» сегодня у нас оценивается в 3 690 000 рублей, а паркетник — в 2 990 000. Их привозят из США.
Внедорожник поменьше — Chevrolet Trailblazer — узбекский автозавод предлагает за 264 347 826 сумов (1 722 000 рублей), а переднеприводный Equinox — за 225 652 174 сумов (1 470 000 «деревянных»). Эти представители SUV-сегмента россиянам не доступны. Но существует вероятность, что ситуация изменится.
Некоторые эксперты утверждают, что вышеупомянутые модели, собранные в Узбекистане, вполне могут добраться и до России. Ведь стоит учитывать, что спрос на вышеупомянутые авто на родине предприятия, вероятнее всего, будет минимальным. Значит, эти «вездеходы» и кроссоверы направятся в большинстве своем на экспорт. Так ли это на самом деле, пока не известно.