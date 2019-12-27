Куда собираются ехать на автомобиле россияне в новогодние каникулы

Как оказалось, каждый второй автомобилист, а точнее 57%, в новогодние праздники планирует сесть за руль и совершить вояж. Именно такие результаты дал соцопрос, проведенный командой «Авто Mail.ru».
Из направлений, куда собираются российские автомобилисты, наиболее популярными оказались соседние регионы, города Золотого кольца, Кавказ и Беларусь, а также Восточная Европа.
Почему же в качестве средства передвижения была выбрана именно машина? Здесь ответы очевидны: большая свобода передвижения — так ответили 57% респондентов, еще 54% рассказали, что с «колесами» проще составить свою программу поездки, а 37% посчитали, что таким образом сэкономят.
Основной целью вояжа россияне в первую очередь назвали прогулки по интересным местам и знакомство с другими городами (48%). На втором месте — посещение родственников (19%), на третьем — интерес к природе и живописным дорогам (18%).
Кстати, 44% опрошенных возьмут в поездку друга или вторую половинку, а 42% хотят «махнуть» в компании из 3—4 человек. 65% участников опроса уезжают на несколько дней, 26% будут в отъезде все каникулы, а оставшиеся 9% плановыми выходными не ограничатся.
Кстати, как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», россияне в путешествиях нередко берут автомобили на прокат. Причем, как показало другое исследование, не экономят на этом сервисе. Как часто наши соотечественники пользуются арендованными машинами, и какие ценники на услугу вешают в других странах, можно прочесть здесь.