Куда собираются ехать на автомобиле россияне в новогодние каникулы

Фото: smarter-fahren.de
Грядут новогодние каникулы, и россиян ждут восемь дней отдыха и короткая неделя, когда можно будет продлить праздники еще на несколько дней, взяв отгул. И большинство не собирается тратить драгоценные выходные понапрасну: их ждет автомобильное путешествие. Куда, на сколько и для чего поедут наши соотечественники, порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты.

Как оказалось, каждый второй автомобилист, а точнее 57%, в новогодние праздники планирует сесть за руль и совершить вояж. Именно такие результаты дал соцопрос, проведенный командой «Авто Mail.ru».

Из направлений, куда собираются российские автомобилисты, наиболее популярными оказались соседние регионы, города Золотого кольца, Кавказ и Беларусь, а также Восточная Европа.

Почему же в качестве средства передвижения была выбрана именно машина? Здесь ответы очевидны: большая свобода передвижения — так ответили 57% респондентов, еще 54% рассказали, что с «колесами» проще составить свою программу поездки, а 37% посчитали, что таким образом сэкономят.

Фото: alongdustyroads.com

Основной целью вояжа россияне в первую очередь назвали прогулки по интересным местам и знакомство с другими городами (48%). На втором месте — посещение родственников (19%), на третьем — интерес к природе и живописным дорогам (18%).

Кстати, 44% опрошенных возьмут в поездку друга или вторую половинку, а 42% хотят «махнуть» в компании из 3—4 человек. 65% участников опроса уезжают на несколько дней, 26% будут в отъезде все каникулы, а оставшиеся 9% плановыми выходными не ограничатся.

Кстати, как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», россияне в путешествиях нередко берут автомобили на прокат. Причем, как показало другое исследование, не экономят на этом сервисе. Как часто наши соотечественники пользуются арендованными машинами, и какие ценники на услугу вешают в других странах, можно прочесть здесь.

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27 декабря 2019
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