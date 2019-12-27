Куда собираются ехать на автомобиле россияне в новогодние каникулы

Как оказалось, каждый второй автомобилист, а точнее 57%, в новогодние праздники планирует сесть за руль и совершить вояж. Именно такие результаты дал соцопрос, проведенный командой «Авто Mail.ru».

Из направлений, куда собираются российские автомобилисты, наиболее популярными оказались соседние регионы, города Золотого кольца, Кавказ и Беларусь, а также Восточная Европа.

Почему же в качестве средства передвижения была выбрана именно машина? Здесь ответы очевидны: большая свобода передвижения — так ответили 57% респондентов, еще 54% рассказали, что с «колесами» проще составить свою программу поездки, а 37% посчитали, что таким образом сэкономят.