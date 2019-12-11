Chevrolet Tahoe и Suburban в России можно будет заказать с дизельным мотором

Колесная база Tahoe выросла на 125 мм, а длина на 169 мм, до 5352 мм. Suburban стал длиннее на 32 мм, до 5732 мм. Это увеличило пространство для ног пассажиров третьего ряда, а так же объем багажника.

В моторной гамме появился наддувный дизельный двигатель объемом 3 литра и мощностью 281 л. с. Он знаком по пикапу Chevrolet Silverado. Бензиновые моторы остались прежние. Это V-образная «восьмерка» объемом 5,2 л и мощностью 360 л. с., а так же 6,2-литровый агрегат развивающий 426 л. с. Все моторы работают в паре с десятискоростным «автоматом».

Портал «Известия», ссылаясь на пресс-службу GM сообщает, что в Россию новые машины приедут ближе к концу 2020 года. При этом, внедорожники можно будет купить и с дизельным мотором.