В России теряют интерес к японским автомобилям

Фото: Honda
Подсчитав автомобильные продажи с января по ноябрь прошлого года, аналитики выяснили, что популярность авто японских брендов в России упала гораздо сильнее, нежели общий сбыт легковушек. Кроме того, специалисты выяснили, какие марки потеряли за это время больше всего «потребительских голосов».

За 11 месяцев 2019 года рынок японских автомобилей рухнул сразу на 10% относительно того же периода 2018-го. В то же время падение реализации легковых машин в целом докатилось лишь до 3%, как сообщает агентство «Автостат».

Самые большие потери претерпела компания Honda (-64%), за чью продукцию рублем проголосовали 1629 россиян. Правда, несмотря на скромные показатели, марка не собирается сдаваться и планирует привезти во второй половине 2020 года обновленный кроссовер CR-V.

Двузначную отрицательную динамику показали бренды Infiniti и Nissan — 25% и 22% соответственно. Первый продал нашим соотечественникам 3248 премиальных автомобилей, а второй — 56 619 машин. На 10% упал сбыт Lexus (19 558 экземпляров), на 8% — Mitsubishi (36 492 единиц), на 5% — Toyota (91 087 штук) — самого популярного в России автостроителя из Страны восходящего солнца.

На 4% просели продажи Mazda (27 051 авто) и Subaru (6749 машин). Но все же есть марки, чья популярность, вопреки общей стагнации, возросла: среди них Suzuki (+23%, 6534 автомобиля), Datsun (+12%, 20 267 единиц) и Isuzu (+6%, 716 машин).

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы
13 января 2020
10190