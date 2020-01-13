В России теряют интерес к японским автомобилям

За 11 месяцев 2019 года рынок японских автомобилей рухнул сразу на 10% относительно того же периода 2018-го. В то же время падение реализации легковых машин в целом докатилось лишь до 3%, как сообщает агентство «Автостат».

Самые большие потери претерпела компания Honda (-64%), за чью продукцию рублем проголосовали 1629 россиян. Правда, несмотря на скромные показатели, марка не собирается сдаваться и планирует привезти во второй половине 2020 года обновленный кроссовер CR-V.

Двузначную отрицательную динамику показали бренды Infiniti и Nissan — 25% и 22% соответственно. Первый продал нашим соотечественникам 3248 премиальных автомобилей, а второй — 56 619 машин. На 10% упал сбыт Lexus (19 558 экземпляров), на 8% — Mitsubishi (36 492 единиц), на 5% — Toyota (91 087 штук) — самого популярного в России автостроителя из Страны восходящего солнца.

На 4% просели продажи Mazda (27 051 авто) и Subaru (6749 машин). Но все же есть марки, чья популярность, вопреки общей стагнации, возросла: среди них Suzuki (+23%, 6534 автомобиля), Datsun (+12%, 20 267 единиц) и Isuzu (+6%, 716 машин).