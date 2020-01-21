В продажу поступил первый серийный электрокар LADA

LADA Ellada или просто El LADA, построенная из LADA Kalina, впервые предстала перед публикой в 2011 году. Первую партию авто отправили в таксопарки. После этого около сотни электрокаров в 2014 году все же добрались до дилеров.

Но купить такую машину просто так было невозможно: предложением могли воспользоваться лишь юрлица и без права перепродажи. Эти условия поставили для того, чтобы разработчики могли без помех наблюдать за эксплуатацией.