В продажу поступил первый серийный электрокар LADA

Фото: LADA
В Сети появилось любопытное объявление о продаже электрокара. И хотя продажа автомобиля на батарейках с пробегом — вовсе не редкость в нашей стране, вышеупомянутый экземпляр вызывает интерес. Все дело в том, что речь идет о первом серийном российском электрокаре, сошедшем с конвейера АВТОВАЗа.

LADA Ellada или просто El LADA, построенная из LADA Kalina, впервые предстала перед публикой в 2011 году. Первую партию авто отправили в таксопарки. После этого около сотни электрокаров в 2014 году все же добрались до дилеров.

Но купить такую машину просто так было невозможно: предложением могли воспользоваться лишь юрлица и без права перепродажи. Эти условия поставили для того, чтобы разработчики могли без помех наблюдать за эксплуатацией.

  • Фото: auto.ru
  • Фото: auto.ru

Теперь один из экземпляров «Эль Лады» продается свободно на сайте одной из интернет-барахолок. И если в новом состоянии семь лет назад авто оценивалось в 960 000 рублей, то сегодня экологически чистая «Калина» с пробегом 2300 км и в кузове универсал обойдется в 900 000 «деревянных».

На бортах остались наклейки с зелеными шашечками и надписью «электромобиль». Продавец говорит о реальном запасе хода в 200 км, хотя официально заявлялись лишь 150 км. Причем, по некоторым данным, последние цифры актуальны только при плюсовой температуре. Зимой километраж снижается до 100 км.

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21 января 2020
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