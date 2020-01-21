В продажу поступил первый серийный электрокар LADA

LADA Ellada или просто El LADA, построенная из LADA Kalina, впервые предстала перед публикой в 2011 году. Первую партию авто отправили в таксопарки. После этого около сотни электрокаров в 2014 году все же добрались до дилеров.
Но купить такую машину просто так было невозможно: предложением могли воспользоваться лишь юрлица и без права перепродажи. Эти условия поставили для того, чтобы разработчики могли без помех наблюдать за эксплуатацией.
Теперь один из экземпляров «Эль Лады» продается свободно на сайте одной из интернет-барахолок. И если в новом состоянии семь лет назад авто оценивалось в 960 000 рублей, то сегодня экологически чистая «Калина» с пробегом 2300 км и в кузове универсал обойдется в 900 000 «деревянных».
На бортах остались наклейки с зелеными шашечками и надписью «электромобиль». Продавец говорит о реальном запасе хода в 200 км, хотя официально заявлялись лишь 150 км. Причем, по некоторым данным, последние цифры актуальны только при плюсовой температуре. Зимой километраж снижается до 100 км.