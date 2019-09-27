Как эксплуатировать старую LADA, чтобы она спокойно прошла 1 000 000 километров

На просторах нашей необъятной нашлась вполне живая LADA Priora, на которой хозяин проехал уже 1 000 000 километров и продолжает эксплуатировать машину. Универсал, выкатившийся за ворота АВТОВАЗа в 2012-ом году, уже за три года «намотал» такой пробег, что его спидометр обнулился на отметке 1 млн. километров.

Хозяин машины использует ее в качестве «рабочей лошадки» для ежедневных поездок из города Ясный, что вблизи от границы с Казахстаном, в областной центр Оренбург и обратно — чуть менее 1000 км. в общей сложности.

Как сообщает «Лада.онлайн», при 80 000 километрах пробега авто оснастили газобаллонным оборудованием. За время эксплуатации был дважды проведен капремонт двигателя. Первый — при пробеге 550 000 км. Второй — на 1 млн.км. В обоих случаях применялся ремкомплект поршневой группы от ВАЗ 2110. Коробка передач за все время не менялась и не ремонтировалась.

Машина в аварии не попадала, поэтому ее кузов прекрасно себя чувствует. За время эксплуатации, по словам владельца, была заменена «электронная педаль газа». Дважды «умирал» стартер. Пять раз чистили форсунки впрыска. Моторное масло с фильтрами меняли каждые 12 000—14 000 км. — примерно два раза в месяц. Трансмиссионное масло — раз в 100 000 км.

Тормозные диски приходят в негодность каждые 30 000—80 000 км. пробега. Оригинальных стоек подвески хватало на 140 000 км. Тормозную жидкость заливали новую раз в 250 000 км.

В целом, хозяин Priora-долгожителя считает ее хорошей рабочей машиной, но для личного пользования имеет Toyota RAV4 2018-го года выпуска и кабриолет BMW 3-Series 2008-го модельного года.