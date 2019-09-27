Как эксплуатировать старую LADA, чтобы она спокойно прошла 1 000 000 километров

lada.online
Ставшая притчей во языцах ненадежность машин отечественных марок порой опровергается примерами поразительной живучести отдельных экземпляров подобных изделий. На сей раз героем такого рода эпоса стал универсал LADA Priora из Оренбургской области.
Максим Строкер

На просторах нашей необъятной нашлась вполне живая LADA Priora, на которой хозяин проехал уже 1 000 000 километров и продолжает эксплуатировать машину. Универсал, выкатившийся за ворота АВТОВАЗа в 2012-ом году, уже за три года «намотал» такой пробег, что его спидометр обнулился на отметке 1 млн. километров.

Хозяин машины использует ее в качестве «рабочей лошадки» для ежедневных поездок из города Ясный, что вблизи от границы с Казахстаном, в областной центр Оренбург и обратно — чуть менее 1000 км. в общей сложности.

Как сообщает «Лада.онлайн», при 80 000 километрах пробега авто оснастили газобаллонным оборудованием. За время эксплуатации был дважды проведен капремонт двигателя. Первый — при пробеге 550 000 км. Второй — на 1 млн.км. В обоих случаях применялся ремкомплект поршневой группы от ВАЗ 2110. Коробка передач за все время не менялась и не ремонтировалась.

Машина в аварии не попадала, поэтому ее кузов прекрасно себя чувствует. За время эксплуатации, по словам владельца, была заменена «электронная педаль газа». Дважды «умирал» стартер. Пять раз чистили форсунки впрыска. Моторное масло с фильтрами меняли каждые 12 000—14 000 км. — примерно два раза в месяц. Трансмиссионное масло — раз в 100 000 км.

Тормозные диски приходят в негодность каждые 30 000—80 000 км. пробега. Оригинальных стоек подвески хватало на 140 000 км. Тормозную жидкость заливали новую раз в 250 000 км.

В целом, хозяин Priora-долгожителя считает ее хорошей рабочей машиной, но для личного пользования имеет Toyota RAV4 2018-го года выпуска и кабриолет BMW 3-Series 2008-го модельного года.

АВТОВАЗ, ремонт, универсал
27 сентября 2019
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