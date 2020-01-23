Немцы рассекретили обновленный Mercedes-Benz E-класса

Судя по официальным снимкам рестайлингового четырехдверного Mercedes-Benz E-класса, автомобиль получит оптику, выполненную в одном стиле с новым CLA.

Новинка похвастает продвинутым комплексом активной безопасности с функцией экстренного торможения, камерами кругового обзора и мониторингом «слепых» зон. Система умеет распознавать перекрестное движение, а также оповещать о приближающихся объектах даже во время стоянки. Чтобы, к примеру, водитель вдруг не открыл дверь, сбив проезжающего мимо велосипедиста.

В зависимости от комплектации Mercedes-Benz E-Klasse сможет похвастать модернизированной «стоковой» подвеской, сократившей клиренс на 15 мм, либо адаптивной пневматической.