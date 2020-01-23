Немцы рассекретили обновленный Mercedes-Benz E-класса

Фото: Mercedes-Benz
В том, как будет выглядеть Mercedes-Benz E-Class, переживший обновление, не осталось и тайны. Сначала маркетологи бренда из Штутгарта рассекретили внешность седана, а потом позволили журналистам заглянуть в салон.

Судя по официальным снимкам рестайлингового четырехдверного Mercedes-Benz E-класса, автомобиль получит оптику, выполненную в одном стиле с новым CLA.

Новинка похвастает продвинутым комплексом активной безопасности с функцией экстренного торможения, камерами кругового обзора и мониторингом «слепых» зон. Система умеет распознавать перекрестное движение, а также оповещать о приближающихся объектах даже во время стоянки. Чтобы, к примеру, водитель вдруг не открыл дверь, сбив проезжающего мимо велосипедиста.

В зависимости от комплектации Mercedes-Benz E-Klasse сможет похвастать модернизированной «стоковой» подвеской, сократившей клиренс на 15 мм, либо адаптивной пневматической.

В салоне, если верить фото, опубликованным немецким изданием Autogefuehl, главенствуют два монитора — цифровая «приборка» и 10,25-дюймовый (в базе) экран мультимедийной системы MBUX, распознающей жесты и речь. Не в последнюю очередь внимание на себя обращает трехспицевый руль необычного дизайна.

Ожидается, что обновленный E-класс получит широкий выбор гибридных силовых установок. Среди них будут и подключаемые гибриды, и «мягкие», в чью основу лягут 270-сильная наддувная «четверка» объемом 2 л или трехлитровый шестицилиндровый мотор мощностью 367 л. с.

Кстати, в конце прошлого года фотошпионам удалось снять обновленное купе Mercedes-Benz E-класса. Предполагается, что рестайлинговое семейство предстанет перед широкой публикой на Женевском моторшоу в марте.

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24 января 2020
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