Самые продаваемые автомобили премиум-класса в России

Самым ходовым автомобилем назван Lexus RX, разлетевшийся тиражом в 9855 авто: «японец», по данным «Автостата», превзошел результаты 2018 года на 6%. Причем модель несет пальму первенства уже четвертый год подряд.

Кстати, прошедшей осенью лидер сегмента обновился. Сегодня в России кроссовер представлен в версиях RX 300 с передним или полным приводом, RX 350 с приводом на обе оси, 350L с длинной базой и гибридной 450h AWD. Ценник начинается от 3 389 000 рублей.

Второе место досталось Mercedes-Benz E-класса, ушедшего в руки покупателей в количестве 8352 автомобилей. За ним следует BMW 5-Series: за него рулем проголосовали 7282 россиянина. В четвертую строчку вписался BMW X3 (5984 паркетника). А первую пятерку замыкает Lexus NX (5331 автомобиль).

Далее по порядку в ТОП-10 расположились: кроссоверы BMW X5 (5275 машин) и Mercedes-Benz GLC (4996 авто), BMW 3-й серии (4586 штук), Mercedes-Benz C-Class (3664 единицы) и большой внедорожник Lexus LX (3657 экземпляра).