В России отзывают почти 83 000 пожароопасных автомобилей Toyota и Lexus

Под отзыв попали кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander, внедорожники Land Cruiser Prado, а также премиальные паркетники Lexus RX, отданные в руки покупателей с декабря 2015 года по настоящее время.
После тщательных проверок специалисты нашли опасный недочет в форсунках стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем. Есть вероятность, что был установлен с зазором уплотнитель, удерживающий нагревательный элемент. Что, в свою очередь, приведет к повреждению последнего.
Чем это грозит? По мнению независимых экспертов, талый снег и вода с антигололедным реагентом, попадая на треснутый нагреватель, могут вызвать короткое замыкание. При худшем стечении обстоятельств может произойти возгорание. Так что с заменой дефектной делали медлить не стоит.
В ближайшее время представители марок оповестят владельцев бракованных автомобилей о проблеме, но, скорее всего, только в том случае, если машина не успела поменять хозяина. Новому владельцу придется самому узнавать, попадает ли его авто под отзыв.
Напомним, что сделать это не сложно. Достаточно ввести VIN автомобиля в строку интерактивного поиска на сайте Росстандарта. Сервис выдаст список всех отзывных акций, под которые попадала машина. Если авто участвует в мероприятии, необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.
Кстати, накануне компания Toyota инициировала масштабный отзыв 3,4 миллиона машин по всему миру. Причиной стал возможный сбой в электронике, влияющий на раскрытие подушек безопасности в момент аварии.