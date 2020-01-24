В России отзывают почти 83 000 пожароопасных автомобилей Toyota и Lexus

Под отзыв попали кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander, внедорожники Land Cruiser Prado, а также премиальные паркетники Lexus RX, отданные в руки покупателей с декабря 2015 года по настоящее время.

После тщательных проверок специалисты нашли опасный недочет в форсунках стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем. Есть вероятность, что был установлен с зазором уплотнитель, удерживающий нагревательный элемент. Что, в свою очередь, приведет к повреждению последнего.

Чем это грозит? По мнению независимых экспертов, талый снег и вода с антигололедным реагентом, попадая на треснутый нагреватель, могут вызвать короткое замыкание. При худшем стечении обстоятельств может произойти возгорание. Так что с заменой дефектной делали медлить не стоит.