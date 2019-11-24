Как даже хорошая «незамерзайка» убивает стеклоомыватель

Многие водители предпочитают приобретать «омывайку» порой пусть и не дешевых марок, но зато заведомо кондиционную, которая остается жидкой даже в трескучий мороз. Либо берут концентрат «незамерзайки» и разводят его своими руками. Как ни странно, но и в том, и в другом случае достаточно велика вероятность остаться один на один с неработающей системой стеклоочистки у своей машины.
Рассмотрим, например, вариант, когда автовладелец использует нормальную «незамерзайку». Мало кто отдает себе в этом отчет, но красивый синий или зеленый колор жидкости, которым щеголяют фирменные канистры, отнюдь не собственная окраска изопропилового спирта и воды, из которых преимущественно состоит любая легальная зимняя омывающая жидкость. Цвет дает краситель, специально добавляемый в ее состав при изготовлении на предприятии. И вот как раз он может неожиданно «подложить свинью». Происходит это следующим образом.
Не вся омывающая жидкость, оказавшаяся в стеклоомывателе, долетает до стекла. Небольшая часть ее остается вокруг форсунки и внутри нее самой. Вода и изопропиловый спирт рано или поздно испарятся, а частицы красителя — нет! Раз за разом процесс повторяется, и с течением времени слой выпавшего в осадок красящего вещества растет. В конце концов, его толщина оказывается настолько существенной, что он практически полностью забивает отверстия в форсунке. Результат — потеря ею работоспособности.
Коварство подобной неисправности зимой в том, что водитель начинает грешить на образовавшийся в форсунке лед, пытается его как-то растопить, когда на самом деле теплом возникшую проблему решить невозможно.
Пользователям концентратов «незамерзайки» подобная неприятность тоже грозит. На этикетке каждого флакона с такой жидкостью, как правило,четко расписаны пропорции для смешивания с водой. Однако у автовладельца всегда «сидит в подкорке», как минимум, один из следующих «пунктиков». Первый подзуживает автомобилиста перебдеть, и сделать «незамерзайку» более концентрированной, чем предписывает инструкция. Такая практика может привести к вышеописанному засорению форсунок красителем.
Второй «пунктик», наоборот, норовит заставить водителя чуток сэкономить концентрат, добавив его в воду в меньших объемах, нежели требует инструкция. Это, на самом деле, не снимает проблему частичек красителя в форсунках. Зато появляется риск, что «экономичная» незамерзающая жидкость просто замерзнет, когда не должна была бы. Но результат один — выведенный из строя очиститель лобового стекла.