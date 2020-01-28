Новые подробности о Volkswagen Caddy следующего поколения

Пятый Volkswagen Caddy и Caddy Cargo предстанут перед публикой в конце февраля. Автомобиль станет длиннее и шире, правда, точные цифры пока держатся в тайне. И судя по рисункам, он обзаведется слегка скошенной к задней части крышей.
Кроме того, Caddy получит новый облик в одной стилистике с новым Volkswagen Golf. Художники заузили вертикальные фонари, а пятую дверь — напротив, сделали шире. Разработчики пообещали, что в новинке от актуальной модели не останется даже винтика.
Автомобиль, по заверениям автостроителя, не только станет прекрасным вариантом для коммерческого использования, но будет себя отлично чувствовать и в качестве семейного авто. И одной из «завлекалочек» названа большая панорамная крыша.
Еще из отличий — множество современных электронных помощников, а также мультимедийная система, умеющая передавать на смартфоны владельцев данные об автомобиле в режиме реального времени.
А пока поклонникам бренда из Вольфсбурга придется довольствоваться дореформенным авто. В России Caddy комплектуется парой бензиновых моторов — на выбор: 1,6-литровым мощностью 110 л. с. и 125-сильным объемом 1,4 л.
Кроме того, в линейке есть и дизели на 110 и 140 «лошадей». Ценник стартует от 1 631 300 рублей.