Насколько опасны для мотора маловязкие масла

Если внимательно посмотреть бизнес-буклеты по смазочным материалам, появившимся на выставках за последние пять-семь лет, то можно заметить, что энергосберегающие моторные масла, обладающие вязкостью SAE 0W-20, в общем-то, уже прочно закрепились на рынке. Да, вначале к ним относились настороженно и использовали только в случаях явного отсутствия альтернативы, то есть тогда, когда на тот или иной автомобиль был прописан только данный индекс вязкости и другие варианты однозначно не допускались.

Постепенно опасения относительно маловязких продуктов рассеялись, однако при этом выявились проблемы, характерные для масел столь низкой вязкости. На некоторых важных аспектах их применения стоит остановиться подробнее. Так, например, исследования стандартных масел класса SAE 0W-20, проводившиеся в течении несколько лет, выявили следующий факт: такие масла в определенных условиях могут вызывать повышенный износ и даже преждевременный выход из строя двигателей.