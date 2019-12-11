Насколько опасны для мотора маловязкие масла

Если внимательно посмотреть бизнес-буклеты по смазочным материалам, появившимся на выставках за последние пять-семь лет, то можно заметить, что энергосберегающие моторные масла, обладающие вязкостью SAE 0W-20, в общем-то, уже прочно закрепились на рынке. Да, вначале к ним относились настороженно и использовали только в случаях явного отсутствия альтернативы, то есть тогда, когда на тот или иной автомобиль был прописан только данный индекс вязкости и другие варианты однозначно не допускались.
Постепенно опасения относительно маловязких продуктов рассеялись, однако при этом выявились проблемы, характерные для масел столь низкой вязкости. На некоторых важных аспектах их применения стоит остановиться подробнее. Так, например, исследования стандартных масел класса SAE 0W-20, проводившиеся в течении несколько лет, выявили следующий факт: такие масла в определенных условиях могут вызывать повышенный износ и даже преждевременный выход из строя двигателей.
Оказалось, что одна из причин отмеченных дефектов была связана с малой толщиной масляной пленки, которая становится еще тоньше в случае загрязнения инжекторов, а также из-за падения вязкости, происходящего по причине естественного проникновения части топлива в смазку в процессе работы двигателя.
Другая проблема — печально широко известное явление LSPI (Low Speed Pre Ignition — преждевременное низкоскоростное зажигание), вызывающее непредсказуемое разрушение деталей двигателя. Как показали последующие исследования, явление LSPI связано не только с конструкцией двигателя, но и с химическим составом пакета присадок в моторном масле. В частности, для двигателей малого объема, оснащенных системами турбонаддува и непосредственного впрыска топлива, в ряде случаев мог оказаться опасным сама рецептура стандартного пакета присадок. Чтобы исключить подобные проблемы, каждый производитель моторного масла стал искать свои пути их решения.
В разработках новых типов маловязких масел сегодня замечены все ведущие производители смазочных материалов из США, а также европейских и азиатских стран, включая Китай. Одной из первых свою уникальную разработку предложила известная немецкая компания Liqui Moly, выпустившая на рынок оригинальное моторное масло серии Molygen NG 0W-20. По оценкам специалистов в области смазочных материалов, этот продукт являет собой пример удачного комплексного решения проблем современных двигателей.
Достаточно отметить тот факт, что Molygen NG 0W-20 имеет самую современную классификацию API SN Plus, которая была принята международным бизнес-сообществом всего лишь года назад. По сравнению с предыдущей спецификацией API SN, в новой добавлена стойкость к явлению LSPI, что достигнуто заменой кальция на магний в пакете моющих присадок. Сам набор присадок адаптирован под достаточно низкие рабочие температуры масла, характерные для гибридных автомобилей.
Впрочем, отличие от стандартных масел, имеющееся у Molygen NG 0W-20, не ограничивается одним только «моющим пакетом». Так, благодаря инновационной базовой основе группы API 3+, Molygen NG 0W-20 имеет высокую (по сравнению с аналогичными маслами этой вязкости) температуру вспышки — 220°С, что существенным образом снижает расход масла в двигателях с пробегом. Кроме того, в масле применен новейший загуститель, снижающий внутреннее трение в жидкости, что позволило дополнительно улучшить энергосберегающие свойства.
И, наконец, «вишенка на торте» — фирменная антиизносная присадка на основе органических соединений металлов, вдвое более эффективная, чем широко известный «трехядерный молибден». Ее присутствие в масле не просто защищает двигатель от износа и экономит топливо, но и является дополнительной страховкой на случай проблем, вызванных попаданием бензина в масло.