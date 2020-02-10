Chrysler Pacifica получил полный привод после обновления

Минивэн Chrysler Pacifica вышел на рынок в 2016 году. И теперь автомобиль подвергли первому в его истории рестайлингу. Новинку, представленную в Чикаго, наделили перелицованными бамперами, фальшрадиаторной решеткой и оптикой.

Но это не самое главное. «Пасифику» оснастили системой подключаемого полного привода с муфтой, распределяющей тягу на заднюю ось, если проскальзывают ведущие колеса. Плюс к этому увеличили клиренс на 20 мм. Вэн оснащается AWD лишь в тандеме со 291-сильным V6. Модель с гибридной силовой установкой оставили только с передним приводом.