Chrysler Pacifica получил полный привод после обновления

Минивэн Chrysler Pacifica вышел на рынок в 2016 году. И теперь автомобиль подвергли первому в его истории рестайлингу. Новинку, представленную в Чикаго, наделили перелицованными бамперами, фальшрадиаторной решеткой и оптикой.
Но это не самое главное. «Пасифику» оснастили системой подключаемого полного привода с муфтой, распределяющей тягу на заднюю ось, если проскальзывают ведущие колеса. Плюс к этому увеличили клиренс на 20 мм. Вэн оснащается AWD лишь в тандеме со 291-сильным V6. Модель с гибридной силовой установкой оставили только с передним приводом.
Кроме того, посвежевшее авто козыряет новым информационно-развлекательным комплексом Uconnect 5 с 10,1-дюймовым экраном, беспроводной интеграцией со смартфоном и голосовым помощником Amazon Alexa. Кстати, в салоне появились дополнительные камеры, позволяющие смотреть, что происходит на задних сиденьях. Удобно, когда в салоне есть маленькие дети.
Потребителям из Соединенных Штатов Chrysler Pacifica будет доступен для заказа в третьем квартале 2020 года, а живьем авто доберется до шоу-румов ближе к концу года. Напомним, что у нас сегодня продается в единственной комплектации Limited Platinum за 4 189 000 рублей.