Какие подержанные авто лучше всего продаются в 2020 году

За первый месяц года во вторые руки наши соотечественники продали 324 984 легковых автомобиля, увеличив результат на 8,1%. По данным «Автостат Инфо», иномарки разлетелись тиражом в 223 626 экземпляров (+9,2%), а за «россиянок» рублем проголосовали 101 358 покупателя (+5,7%).

Чаще всего на «вторичке» предпочитали автомобили LADA, а если быть точнее, то «автовазовская» продукция пришлась по вкусу 88 246 россиянам (+6,2%). Второе место досталось Toyota (20 444 единиц, −7,6%), а тройку лидеров замыкает KIA (18 281 штука, +20,4%). На четвертой и пятой строке прописались Hyundai (15 941 авто, +16,8%) и Nissan (15 338 машин, +11%) соответственно.

Если говорить о конкретных моделях, то пальму первенства среди «бэушек» традиционно несет ВАЗ-2114 (9063 автомобиля, +1,7%) — пятидверный хетчбэк, называемый по-другому LADA Samara. Удивительно, но продажи подержанных «Самар» выросли, несмотря на то, что их производство свернули еще в 2013 году.

Далее следует Ford Focus (8793 машин, −4,7%). В случае с «американцем» оборот начал падать, хотя рынок новых авто модель покинула лишь в прошлом году. Третьим пунктом идет ВАЗ-2170 (LADA Priora) — 7606 «легковушек», +8%. Четвертым — Hyundai Solaris (7448 машин, +23,6%). И пятым — KIA Rio (7153 авто, +26,8%).