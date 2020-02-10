Какие подержанные авто лучше всего продаются в 2020 году

Фото: forbes.com
В январе рынок новых автомобилей показал пусть и незначительный (+1,8%), но все же рост продаж. Вторичка тоже продемонстрировала положительную динамику относительно результатов годичной давности. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие подержанные автомобили разлетались лучше остальных.

За первый месяц года во вторые руки наши соотечественники продали 324 984 легковых автомобиля, увеличив результат на 8,1%. По данным «Автостат Инфо», иномарки разлетелись тиражом в 223 626 экземпляров (+9,2%), а за «россиянок» рублем проголосовали 101 358 покупателя (+5,7%).

Чаще всего на «вторичке» предпочитали автомобили LADA, а если быть точнее, то «автовазовская» продукция пришлась по вкусу 88 246 россиянам (+6,2%). Второе место досталось Toyota (20 444 единиц, −7,6%), а тройку лидеров замыкает KIA (18 281 штука, +20,4%). На четвертой и пятой строке прописались Hyundai (15 941 авто, +16,8%) и Nissan (15 338 машин, +11%) соответственно.

Если говорить о конкретных моделях, то пальму первенства среди «бэушек» традиционно несет ВАЗ-2114 (9063 автомобиля, +1,7%) — пятидверный хетчбэк, называемый по-другому LADA Samara. Удивительно, но продажи подержанных «Самар» выросли, несмотря на то, что их производство свернули еще в 2013 году.

Далее следует Ford Focus (8793 машин, −4,7%). В случае с «американцем» оборот начал падать, хотя рынок новых авто модель покинула лишь в прошлом году. Третьим пунктом идет ВАЗ-2170 (LADA Priora) — 7606 «легковушек», +8%. Четвертым — Hyundai Solaris (7448 машин, +23,6%). И пятым — KIA Rio (7153 авто, +26,8%).

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто
10 февраля 2020
1030