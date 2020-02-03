АВТОВАЗ собрал пилотную партию обновленного LADA Largus

«Вазовский» каблучок получил новый салон. Стоит оговориться, что новый — для «Ларгуса», но позаимствованный от других моделей: передняя панель будет схожа с интерьером Renault Duster, а исполнение центральных консоли и тоннеля возьмут у LADA XRAY Cross. Кстати, блок управления стеклоподъемниками разместят на водительской двери.

Моторы разработчики не тронули. Напомним, что в оснащении LADA Largus сегодня имеется 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. с. и 106-сильный агрегат того же объема. Оба трудятся вместе с пятиступенчатой «механикой». Ценник стартует от 589 900 рублей.

Между тем, эксперты не исключают, что дебют рестайлинговой модели готовят к Московскому автосалону, чьи двери распахнутся в августе. Серийное производство авто начнется осенью, а ближе к концу года машина появится в дилерских шоу-румах.