АВТОВАЗ собрал пилотную партию обновленного LADA Largus

Фото: marchdair.com
Выход обновленного LADA Largus не за горами: АВТОВАЗ уже собрал пробную партию автомобилей. Модель, пережившая фейслифтинг, получит подретушированную внешность и новый салон. Кроме того, названа дата премьеры тольяттинской новинки.

С конвейера Волжского автозавода сошло три экземпляра обновленного LADA Largus — два универсала в пассажирской версии и один фургон. Во всяком случае, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Модель будет щеголять внешностью в корпоративном X-стиле. Правда, редакции подверглась только передняя часть авто: поменялась форма капота и крыльев. Кроме того, Largus обзаведется иными бамперами. Выштамповки боковых панелей, так же как и оптика, останутся нетронутыми.

На фото LADA Largus текущего модельного года

«Вазовский» каблучок получил новый салон. Стоит оговориться, что новый — для «Ларгуса», но позаимствованный от других моделей: передняя панель будет схожа с интерьером Renault Duster, а исполнение центральных консоли и тоннеля возьмут у LADA XRAY Cross. Кстати, блок управления стеклоподъемниками разместят на водительской двери.

Моторы разработчики не тронули. Напомним, что в оснащении LADA Largus сегодня имеется 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. с. и 106-сильный агрегат того же объема. Оба трудятся вместе с пятиступенчатой «механикой». Ценник стартует от 589 900 рублей.

Между тем, эксперты не исключают, что дебют рестайлинговой модели готовят к Московскому автосалону, чьи двери распахнутся в августе. Серийное производство авто начнется осенью, а ближе к концу года машина появится в дилерских шоу-румах.

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3 февраля 2020
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