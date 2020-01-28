«Русский Prado» от UAZ получит новую коробку передач

Для нового UAZ Patriot специалистами Заволжского моторного завода уже разработан новый двигатель. Как сообщалось ранее, агрегат поступит на вооружение в двух вариантах с турбиной. И хотя исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин подробностей не раскрыл, на сайте «Автоброкер» появились данные, что один из них будет развивать до 180 л. с.

Кроме того стало известно, что в пару к свежим моторам определят шестидиапазонный «автомат» Punch, не так давно вошедший в оснащение внедорожника. Кроме него ожидается новая МКП о шести скоростях взамен пятиступенчатой. По некоторым данным, ее уже тестируют.

Стоит заметить, что Patriot поставят на раму — доработанную, большей прочности с деформируемым модулем. Спереди установят независимую подвеску, а задние рессоры заменят зависимой с пружинами.

Напомним, что совершенно нового «Патриота» не будет. Мы увидим, как уже писал портал «АвтоВзгляд», глубоко модернизированную модель. Изменится не только содержимое подкапотного пространства, но и внешность — оптика, крылья, фальшрадиаторная решетка. Авто обзаведется и новым интерьером. Об этом свидетельствуют многочисленные патенты в открытой базе Федерального института промышленной собственности.