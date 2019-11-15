Рассекречены новые детали «русского Прадо» от УАЗ

Получив новые сертификаты, ульяновцы невольно рассекретили фонари. Они расположатся углом с «заходом» на крыло, так же как и у дореформенного УАЗ «Патриот». Но при этом получат совершенно новую форму и будут светодиодными.

Напомним, что «вездеход» нового поколения, по сути представляющий собой совершенно новый автомобиль, будет запущен в продажу уже в следующем году. Patriot получит новый мотор, разработанный инженерами Ульяновского автозавода.