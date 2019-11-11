«Русский Прадо» от UAZ получит совершенно новый мотор

Новый УАЗ «Патриот» обзаведется совершенно новым двигателем. Подготовкой его производства уже занимаются специалисты Заволжского моторного завода. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «ЗМЗ» Руслан Горевой, по совместительству занимающий должность операционного директора УАЗа.

— Нам нужно запустить обновленный «Патриот», мы должны поставить новый двигатель — это приоритетные вещи, — прокомментировал глава предприятия.

Судя по всему, речь идет об атмосферных и турбированных «четверках», разработанных вместе с немецкой компанией FEV, как писал ранее портал «АвтоВзгляд».

Поэтому информация о том, что новая линейка УАЗ получит на вооружение 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit пока не подтверждается.

Напомним, что ульяновцы собираются выпустить на рынок новый Patriot сразу в четырех вариантах — внедорожник, пикап, микроавтобус и фургон. Автомобили получат ценник, стартующий приблизительно от 1 500 000 рублей.