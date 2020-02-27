Анонсирована тройная премьера заряженного Volkswagen Golf

Экстремальный Volkswagen Golf прикатит на 90-й по счету Женевский автосалон в трех вариантах с бензиновым и дизельным моторами, а также с гибридной силовой установкой. Соответственно, в названии модели будут присутствовать приставки GTI, GTD и GTE.

Бензиновый Golf GTI вооружат двухлитровым движком мощностью 245 л. с. Гибридный GTE получит агрегат с той же суммарной отдачей и батарейку, обеспечивающую 60 км хода на электричестве. А дизельный «Гольф» GTD будет приводиться в движение 200-сильным мотором. Кстати, запас хода последнего на одном баке горючего значительно выше, нежели у его бензинового и бензин-электрического братьев.