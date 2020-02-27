Анонсирована тройная премьера заряженного Volkswagen Golf

Экстремальный Volkswagen Golf прикатит на 90-й по счету Женевский автосалон в трех вариантах с бензиновым и дизельным моторами, а также с гибридной силовой установкой. Соответственно, в названии модели будут присутствовать приставки GTI, GTD и GTE.
Бензиновый Golf GTI вооружат двухлитровым движком мощностью 245 л. с. Гибридный GTE получит агрегат с той же суммарной отдачей и батарейку, обеспечивающую 60 км хода на электричестве. А дизельный «Гольф» GTD будет приводиться в движение 200-сильным мотором. Кстати, запас хода последнего на одном баке горючего значительно выше, нежели у его бензинового и бензин-электрического братьев.
«Пятидверки» будут отличаться от стандартной модели бамперами, оптикой, массивным передним воздухозаборником, в чье оформление войдут пятиточечные «противотуманки», и задним спойлером. Дизайнеры расположили на решетке радиатора светодиодную полосу, объединяющую дневные ходовые огни. В салоне найдутся цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса с возможностью подключения к онлайн-сервисам.
Говорить о том, приедут ли такие «Гольфы» в Россию пока рано. Да и шансы на это, скажем прямо, не велики. До нашего рынка пока не добрался и восьмой Volkswagen Golf в стандартной версии. Хотя новинка, представленная еще в октябре прошлого года, в Европе давно доступна. Так в Германии авто оценивается в 25 630 евро. Сумму можно приравнять почти к 1 850 000 рублей по актуальному курсу.