Какие подержанные кроссоверы и внедорожники в 2020 году продаются лучше остальных

Лидером среди брендов, по данным «Автостат Инфо», стала компания Toyota: ее подержанная продукция разлетелась тиражом в 8083 экземпляра с положительной динамикой в 11,7%. Второе место досталось марке LADA с результатом в 7895 единиц (+5%). Основная доля «автовазовских» б/у автомобилей пришлась на «вездеход» 4x4. Тройку лидеров замыкает Nissan: за него рублем проголосовали 7859 покупателей (+18,5%).
Четвертой строкой следуют автомобили Chevrolet (6182 штуки, +3,6%). Стоит отметить, что американский бренд в этом хит-параде представляет в основном Niva, полностью перешедшая в конце прошлого года под крыло АВТОВАЗа. Пятым пунктом идет Mitsubishi (4836 авто, +6%). Далее по порядку в ТОП-10 разместились: KIA (4214 машины, +12%), Hyundai (4012 штуки, +13%), Renault (3379 единиц, +30%), BMW (3257 автомобилей, +15%) и Volkswagen (3139 паркетников, +6%).
Из моделей лидером остается «проходимец» LADA 4x4 (6086 авто, +1%). За ним, наступая на пятки, следует Chevrolet Niva (5435 машины, +4%), окончательно ставшая российской. Третье место занял кроссовер Toyota RAV4 (3056 экземпляров, +20,3%).
На четвертой и пятой строчках прописались Renault Duster (2693 единицы, +23,2%) и Nissan Qashqai (2625 автомобилей, +15,9%) соответственно. Кроме них, в десятку самых покупаемых авто класса SUV вошли Toyota Land Cruiser Prado (2580 внедорожников, +8,5%), KIA Sportage (2452 авто, +12%), Nissan X-Trail (2421 штука, +23,9%), Mitsubishi Outlander (2184 «японца», +10,6%) и Volkswagen Tiguan (1830 кроссоверов, +11,1%).
Кстати, последний, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», готовится к обновлению: доработанный Tiguan проходит дорожные испытания, но, по некоторым данным, уже в начале марта на Женевском моторшоу может предстать перед публикой.