Какие подержанные кроссоверы и внедорожники в 2020 году продаются лучше остальных

Лидером среди брендов, по данным «Автостат Инфо», стала компания Toyota: ее подержанная продукция разлетелась тиражом в 8083 экземпляра с положительной динамикой в 11,7%. Второе место досталось марке LADA с результатом в 7895 единиц (+5%). Основная доля «автовазовских» б/у автомобилей пришлась на «вездеход» 4x4. Тройку лидеров замыкает Nissan: за него рублем проголосовали 7859 покупателей (+18,5%).

Четвертой строкой следуют автомобили Chevrolet (6182 штуки, +3,6%). Стоит отметить, что американский бренд в этом хит-параде представляет в основном Niva, полностью перешедшая в конце прошлого года под крыло АВТОВАЗа. Пятым пунктом идет Mitsubishi (4836 авто, +6%). Далее по порядку в ТОП-10 разместились: KIA (4214 машины, +12%), Hyundai (4012 штуки, +13%), Renault (3379 единиц, +30%), BMW (3257 автомобилей, +15%) и Volkswagen (3139 паркетников, +6%).