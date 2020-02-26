Представлен «горячий» кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

Техническую начинку Mercedes-AMG GLA 45 унаследовал у представленных еще летом прошлого году хетчбэка A 45 S и седана CLA 45 S, в том числе и двухлитровый уникальный мотор. Для кроссовера движок, работающий вкупе с восьмискоростным «автоматом» и полным приводом 4MATIC+, будет представлен в двух вариантах форсировки — на 387 и 421 л. с.

Экстремальный GLA 45 внешне отличается в первую очередь радиаторной решеткой с вертикальным «грилем» и внушительных размеров антикрылом над пятой дверью. В салоне покупателя ждет характерная для AMG-моделей отделка, кресла и руль. Кузов «зажигалки» усилен дополнительным растяжками.

Живьем Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ впервые покажут на Женевском автосалоне, стартующем 3 марта. На рынок автомобили выйдут ближе к лету. Кстати, ранее говорилось, что мощнейшей «четверкой» укомплектуют еще и кроссовер GLB. Но теперь в Сети начали курсировать слухи, что более крупный паркетник не получит такой мощной версии.