Индийцы выкатили Mercedes-Benz Gelandewagen за смешные деньги

Сходство индийской модели в немецким внедорожником можно объяснить тем, что Force Motors и Daimler связывают давние партнерские отношения. Они сотрудничают аж с 1971 года. И, видимо, индийцы давно хотели сделать похожий на «Гелик» автомобиль.

Конструкция Force Gurkha получилась довольно крепкой и современной. В основе автомобиля — лонжеронная рама, на которую крепится независимая подвеска со стабилизатором. Сзади — неразрезной мост со стабилизатором и тягой Панара. Привод может быть как задним, так и полным.

Под капотом внедорожника работает наддувный дизельный мотор Daimler мощностью 90 л. с. (200 Н. м.). Это двигатель OM621 — один из самых надежных немецких «дизелей». К двигателю приставлена 5-ступенчатая механическая коробка передач — производства Daimler.

Автомобиль комплектуют шноркелем для форсирования водных преград, есть две подушки безопасности, кондиционер и мультимедиа-система с сенсорным экраном.

Если переводить с рупий на рубли, то цена «рамника» начинается от 866 000 рублей. Тут впору начать завидовать индийцам. Ведь в России за такие деньги, настоящий внедорожник, причем новый и на агрегатах Daimler, попросту не купить.