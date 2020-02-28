Skoda готовит сразу три премьеры

Гибридная Skoda Octavia RS iV может похвастать силовым агрегатом суммарной мощностью 245 л. с. с 400 Нм максимального крутящего момента, состоящим из 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвижка. Полностью заряженная аккумуляторная батарея позволяет машине проходить исключительно на электротяге до 55 км.
Но не только яркий шильдик будет выдавать в такой «Октавии» горячий нрав. Авто отличается окрашенной в черное решеткой радиатора, иными бамперами с массивными воздухозаборниками и кормой со спойлером и диффузором. Также среди особенностей можно выделить угольного цвета колесные диски и красные суппорты.
Кстати, Octavia RS iV будет представлена в двух привычных для модели типах кузова — лифтбэк и универсал. Первый получит спойлер черного цвета, а у второго этот аэродинамический элемент окрасят в цвет кузова.
Другая пока не состоявшаяся премьера — стандартная Octavia, также вооруженная гибридной установкой, способной заряжаться от внешней сети. Двигатели этого авто в общей сложности могут развивать до 204 «лошадей».
И, наконец, Skoda Kamiq в варианте Scoutline, чья суть отражается в дизайне. Паркетник хвастает черными колесными арками и дисками диаметром 17 или 18 дюймов в особом исполнении. Салон машины отделан под дерево, хром и темный металл. Кстати, в Россию компактный SUV пока не собирается, но имеет все шансы: этот вопрос у российского офиса бренда остается открытым.