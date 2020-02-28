Skoda готовит сразу три премьеры

Гибридная Skoda Octavia RS iV может похвастать силовым агрегатом суммарной мощностью 245 л. с. с 400 Нм максимального крутящего момента, состоящим из 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвижка. Полностью заряженная аккумуляторная батарея позволяет машине проходить исключительно на электротяге до 55 км.

Но не только яркий шильдик будет выдавать в такой «Октавии» горячий нрав. Авто отличается окрашенной в черное решеткой радиатора, иными бамперами с массивными воздухозаборниками и кормой со спойлером и диффузором. Также среди особенностей можно выделить угольного цвета колесные диски и красные суппорты.

Кстати, Octavia RS iV будет представлена в двух привычных для модели типах кузова — лифтбэк и универсал. Первый получит спойлер черного цвета, а у второго этот аэродинамический элемент окрасят в цвет кузова.