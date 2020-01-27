В России за скрученный пробег будут наказывать миллионными штрафами

Сегодня уже поступают предложения от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) о величине штрафов до 1 000 000 рублей. Это для юридических лиц. А частников, «омолаживающих» выставленные на продажу авто нечестными манипуляциями над одометром, хотят наказывать на 300 000 «целковых». Об этом сообщает газета «Известия».
Как заметили в думском комитете по транспорту и строительству, проблема с подтасовкой данных о пробеге продающихся на «вторичке» машин сегодня «носит массовый характер» и ее необходимо решать.
Правда, до того, как вопрос о мере наказания будет обсуждаться с ГИБДД, необходимо составить текст законопроекта. Для чего, в свою очередь, нужно понять кто и как будет выявлять нарушения, а также их пресекать и составлять протокол. С этим в Госдуме планируют справиться к концу 2020 года.
Напомним, что чуть больше года назад Российская общественная инициатива предложила ввести уголовную ответственность за предпродажную подделку показателей пройденного автомобилем километража. То есть было рекомендовано за такого рода мошенничество сажать с тюрьму. Но в ГД сегодня посчитали такую меру «заведомо непроходной».
Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», аналитики недавно поделились статистикой по скручиванию пробега. Как оказалось, чаще остальных «неродной» пробег фиксируют у «американцев» Chrysler (53%) и Dodge (49%). Третье место в этом антирейтинге заняла продукция GAZ (45%). Подробнее об остальных участников хит-парада можно узнать здесь.