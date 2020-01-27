В России за скрученный пробег будут наказывать миллионными штрафами

Сегодня уже поступают предложения от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) о величине штрафов до 1 000 000 рублей. Это для юридических лиц. А частников, «омолаживающих» выставленные на продажу авто нечестными манипуляциями над одометром, хотят наказывать на 300 000 «целковых». Об этом сообщает газета «Известия».

Как заметили в думском комитете по транспорту и строительству, проблема с подтасовкой данных о пробеге продающихся на «вторичке» машин сегодня «носит массовый характер» и ее необходимо решать.

Правда, до того, как вопрос о мере наказания будет обсуждаться с ГИБДД, необходимо составить текст законопроекта. Для чего, в свою очередь, нужно понять кто и как будет выявлять нарушения, а также их пресекать и составлять протокол. С этим в Госдуме планируют справиться к концу 2020 года.