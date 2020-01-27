В России за скрученный пробег будут наказывать миллионными штрафами

Фото: startsalesmeeting.com
В Госдуме собираются рассмотреть введение штрафов за скрученный при продаже автомобиля пробег. Ожидается, что обсуждение наказания начнется уже в феврале. Что ждет нечистых на руку продавцов подержанных машин, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Сегодня уже поступают предложения от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) о величине штрафов до 1 000 000 рублей. Это для юридических лиц. А частников, «омолаживающих» выставленные на продажу авто нечестными манипуляциями над одометром, хотят наказывать на 300 000 «целковых». Об этом сообщает газета «Известия».

Как заметили в думском комитете по транспорту и строительству, проблема с подтасовкой данных о пробеге продающихся на «вторичке» машин сегодня «носит массовый характер» и ее необходимо решать.

Правда, до того, как вопрос о мере наказания будет обсуждаться с ГИБДД, необходимо составить текст законопроекта. Для чего, в свою очередь, нужно понять кто и как будет выявлять нарушения, а также их пресекать и составлять протокол. С этим в Госдуме планируют справиться к концу 2020 года.

Фото: 5minutes.rtl.lu

Напомним, что чуть больше года назад Российская общественная инициатива предложила ввести уголовную ответственность за предпродажную подделку показателей пройденного автомобилем километража. То есть было рекомендовано за такого рода мошенничество сажать с тюрьму. Но в ГД сегодня посчитали такую меру «заведомо непроходной».

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», аналитики недавно поделились статистикой по скручиванию пробега. Как оказалось, чаще остальных «неродной» пробег фиксируют у «американцев» Chrysler (53%) и Dodge (49%). Третье место в этом антирейтинге заняла продукция GAZ (45%). Подробнее об остальных участников хит-парада можно узнать здесь.

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27 января 2020
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