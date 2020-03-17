Начались российские продажи BMW 2-Series Gran Coupe

Компактный BMW 2-й серии Gran Coupe в варианте 218i оснащен 1,5-литровой «турботрешкой» мощностью 140 л. с. и семискоростным «роботом» Steptronic, передающим крутящий момент на переднюю ось.
«Четырехдверка» в спецверсии Online Edition с таким мотором оценивается в 1 990 000 рублей. Но приобрести авто с минимальным ценником можно лишь при внесении предоплаты через онлайн-сервис. «Двойка» в комплектации Base с этим же двигателем обойдется уже в 2 330 000 рублей.
В качестве альтернативы авто в M-варианте предлагает 306-сильный мотор объемом 2 л, выступающий с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Прайс на BMW M235i начинается от 3 560 000 рублей.
Конкурент Mercedes-Benz CLA в «максималке» укомплектован рулевым управлением и тормозной системой M Sport, передним самоблокирующимся дифференциалом и спортивными креслами.
Между тем, компания BMW на российском рынке уже в третий по счету раз за 2020 год повышает цены на свою и без того дорогостоящую продукцию. Как писал портал «АвтоВзгляд», баварцы переоценили почти весь модельный ряд.