Начались российские продажи BMW 2-Series Gran Coupe

В качестве альтернативы авто в M-варианте предлагает 306-сильный мотор объемом 2 л, выступающий с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Прайс на BMW M235i начинается от 3 560 000 рублей.

Конкурент Mercedes-Benz CLA в «максималке» укомплектован рулевым управлением и тормозной системой M Sport, передним самоблокирующимся дифференциалом и спортивными креслами.

Между тем, компания BMW на российском рынке уже в третий по счету раз за 2020 год повышает цены на свою и без того дорогостоящую продукцию. Как писал портал «АвтоВзгляд», баварцы переоценили почти весь модельный ряд.