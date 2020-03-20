В России продолжают расти продажи китайских автомобилей

Всего в руки покупателей ушло 3208 «поднебесных» автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пальму первенства продолжает нести марка Haval, чьи авто разлетелись тиражом в 1220 экземпляров с положительной динамикой в 127%. Напомним, прошлым летом эта компания запустила в России свой собственный завод, где на конвейер встали уже три модели, а вскоре в производство пойдет и четвертая. Причем марка не собирается останавливаться на этом: в ее планах строительство второго предприятия, где будут собирать моторы.

Второе место досталось Geely: за ее автомобили рублем проголосовали 753 россиянина, подняв продажи на 43%. Тройку лидеров замыкает Chery с показателем в 457 авто и довольно скромным ростом на фоне вышеперечисленных марок в 7%.

На четвертой и пятой строчках прописались Changan и Lifan соответственно. И если первый реализовал 431 машину (+534%), то второй сбыл только 123 единицы (-73%). Далее в десятке первых по-порядку разместились: FAW (105 «легковушек», +184%), Dongfeng (86 автомобилей, −16%), Zotye (15 машин, −91%), Brilliance (13 авто, −41%) и Foton (5 штук, −67%).