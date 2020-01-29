Названа дата российской премьеры обновленного кроссовера Changan CS75

Ребята из Поднебесной покажут рестайлинговый Changan CS75FL 16 февраля во время «Матча всех звезд-2020» — баскетбольного турнира Единой лиги ВТБ, заключившей в этом году спонсорское соглашение с «поднебесным» брендом.
- Мы уверены, что у поклонников спорта и технологичных автомобилей много общего. И мы все насладимся матчем, — поделился генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.
Стоит отметить, что посвежевший кроссовер уже продемонстрировали осенью прошлого года на дилерской конференции Changan вместе с более компактным паркетником CS55. Продажи последнего стартовали в нашей стране еще в декабре, а CS75, переживший обновление, немного подзадержался.
Официальных данных о новинке пока не поступало. Но по предварительной информации, автомобиль сохранит дореформенный мотор — бензиновый 150-сильный объемом 1,8 л в сочетании с шестиступенчатым «автоматом». Привод — на выбор — передний или полный.
Известно, что Changan CS75FL будет щеголять подретушированной решеткой радиатора, новыми бамперами и оптикой. В списке оснащения ожидаются антиблокировочная система, прогрессивный информационно-развлекательный комплекс, климат-контроль, кресла с подогревом и датчик дождя.
О стоимости машины автостроитель сообщит позднее. Напомним, что сегодня дорестайлинговый CS75 с передним приводом оценивается в 1 389 900 рублей без учета скидок по Trade-in и кредиту.