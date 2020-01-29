Названа дата российской премьеры обновленного кроссовера Changan CS75

Ребята из Поднебесной покажут рестайлинговый Changan CS75FL 16 февраля во время «Матча всех звезд-2020» — баскетбольного турнира Единой лиги ВТБ, заключившей в этом году спонсорское соглашение с «поднебесным» брендом.

- Мы уверены, что у поклонников спорта и технологичных автомобилей много общего. И мы все насладимся матчем, — поделился генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.

Стоит отметить, что посвежевший кроссовер уже продемонстрировали осенью прошлого года на дилерской конференции Changan вместе с более компактным паркетником CS55. Продажи последнего стартовали в нашей стране еще в декабре, а CS75, переживший обновление, немного подзадержался.