KAMA TYRES: как вирус прокатился по сезону

Как ситуация с COVID-19 повлияла на шинный бизнес?

Во многих регионах шины попали в категорию товаров первой необходимости. Власти понимают, что своевременное техническое и сервисное обслуживание автомобилей — залог бесперебойного функционирования социально значимых служб, производителей и поставщиков жизненно важных товаров, транспортно-логистических и других предприятий.

Поэтому наша задача, как одного из крупнейших российских шинных производств, поддерживать наших партнеров и покупателей, вовремя предоставляя им качественную продукцию, соблюдая все необходимые санитарные меры.

Март для нас стал даже рекордным по объемам продаж на вторичном рынке и экспорте. Но оптимистичных прогнозов не строим — живем и меняемся вместе с условиями рынка.

Изменился ли спрос на шины со стороны конечных покупателей?

Сезон смены зимних шин в этом году наступил раньше обычного, но при этом активность покупателей в апреле ниже, что вполне ожидаемо, исходя из текущей ситуации. Это связано и с необходимостью оставаться дома — здесь мы можем говорить об отложенном спросе. Также стоит учитывать уже произошедшее изменение потребительского поведения, когда рациональная экономия становится основным мотивом для покупки.

Поэтому в текущих условиях будет пользоваться спросом оптимальная по соотношению цена-качество продукция. Именно на этот параметр мы всегда ориентируемся при разработке новых моделей и формировании ассортимента шин, и поэтому бренды Viatti, KAMA часто можно встретить в лидерах рейтингов продаж.