KAMA TYRES: как вирус прокатился по сезону

Как ситуация с COVID-19 повлияла на шинный бизнес?
Во многих регионах шины попали в категорию товаров первой необходимости. Власти понимают, что своевременное техническое и сервисное обслуживание автомобилей — залог бесперебойного функционирования социально значимых служб, производителей и поставщиков жизненно важных товаров, транспортно-логистических и других предприятий.
Поэтому наша задача, как одного из крупнейших российских шинных производств, поддерживать наших партнеров и покупателей, вовремя предоставляя им качественную продукцию, соблюдая все необходимые санитарные меры.
Март для нас стал даже рекордным по объемам продаж на вторичном рынке и экспорте. Но оптимистичных прогнозов не строим — живем и меняемся вместе с условиями рынка.
Изменился ли спрос на шины со стороны конечных покупателей?
Сезон смены зимних шин в этом году наступил раньше обычного, но при этом активность покупателей в апреле ниже, что вполне ожидаемо, исходя из текущей ситуации. Это связано и с необходимостью оставаться дома — здесь мы можем говорить об отложенном спросе. Также стоит учитывать уже произошедшее изменение потребительского поведения, когда рациональная экономия становится основным мотивом для покупки.
Поэтому в текущих условиях будет пользоваться спросом оптимальная по соотношению цена-качество продукция. Именно на этот параметр мы всегда ориентируемся при разработке новых моделей и формировании ассортимента шин, и поэтому бренды Viatti, KAMA часто можно встретить в лидерах рейтингов продаж.
Если говорить о рынке грузовых шин, то на него в первую очередь влияет состояние автотранспортных компаний. Количество автоперевозок по дорогам страны снизилось. Логистические потоки изменились не только в России, но и в мире, в том числе в связи с усиленными мерами безопасности. Это не может не сказываться на продажах. Вместе с этим мы наблюдаем интерес к восстановлению ЦМК шин. Данная услуга позволяет продлить срок эксплуатации и существенно оптимизировать стоимость 1 км пробега.
Какие ключевые тренды на шинном рынке актуальны сейчас?
Растет спрос на онлайн-покупки, но это никак не связано с коронавирусом. Только в России за последние пять лет доля таких продаж удвоилась. Поэтому еще в прошлом году мы запустили собственный интернет-магазин KamaTyres.Shop*. По прогнозам экспертов после самоизоляции тренд на интернет-покупки сохранится. Покупатели привыкли к тому, что закупка онлайн даже такой категории как шины — это удобно, практично и позволят сэкономить время на доставке.
Согласно прогнозам экспертов (по данным Auto Tyre Market 2020), рост мирового рынка шин в ближайшие пять лет должен был составить около 2,1%. Даже с поправкой на то, что сейчас происходит в мире на фоне пандемии — у этого сегмента экономики крепкие позиции.
Что касается B2B-сегмента, уже 20 лет в России развивается рынок восстановленных ЦМК шин, и сейчас это ощущается как никогда ярко. Транспортные компании стремятся оптимизировать затраты и переходят на восстановленные шины. Так как на практике это увеличивает ресурс продукта почти в 3 раза (на каркасах КАМА, KAMA PRO). При этом затраты на 40%-50% ниже, чем на покупку новых. И после «срочной оптимизации» на фоне пандемии тренд на такие шины сохранится — на выходе из этого «шторма» многие не станут возвращаться к более затратным закупкам. Ведь по эксплуатационным характеристикам восстановленные ЦМК шины не уступают новым, а цена ниже.
* Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кама». Юридический адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Нижнекамский, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус АИК-24, кабинет 402. ОГРН 1021602510533.