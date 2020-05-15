Как исключить риск разрыва шлангов после самостоятельной замены «тормозухи»

Большинство автовладельцев, озадачивших себя поиском тормозной жидкости для машины, мало когда задумывается об эксплуатационных параметрах, которыми подобная автохимия должна обладать. Между тем, именно они определяют критерии, разделяющие данные продукты по классам или, как чаще говорят, по спецификациям. Одним из наиболее важных показателей является температура кипения.
Причем ее при сертификационных испытаниях меряют дважды: сначала при первом вскрытии флакона (жидкость, как говорят специалисты, еще «сухая»), а потом — после добавления в нее определенного количества влаги (когда жидкость «влажная»). Дело в том, что полигликоли, на основе которых делаются тормозные жидкости, очень гигроскопичны и при контакте с воздухом адсорбируют из него водяные пары, заметно снижающие температуру кипения «увлажненной» жидкости. Кстати, именно поэтому любую «тормозуху» в процессе эксплуатации машины следует периодически (хотя бы раз в год) проверять на наличие влаги специальным электронным тестером.
Еще один важный показатель жидкости, прямо влияющий на безопасность тормозов — это кинематическая вязкость, которая характеризует прокачиваемость гидропривода зимой. Суть в том, что, если «тормозуха» на морозе начнет густеть, то элементы гидропривода (например, шланги) может попросту разорвать. Поэтому кинематическая вязкость весьма важна, и оценивается она в специальных единицах при температуре −40 С.
Теперь несколько слов о спецификациях. Они зависят от технических показателей и определяются международным стандартом DOT. Согласно ему, все жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5. Отметим, что продукция класса DOT 3 уже морально устарела, так как была рассчитана на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. А сегодня наибольшее распространение получили составы класса DOT 4, а также их разновидности. Это тормозные жидкости, отличающие заметно улучшенными (в сравнении с DOT 3) эксплуатационными характеристиками, которые рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами.
Что касается жидкостей класса DOT 5, то из них автомобилистам прежде всего следует обратить внимание на спецификацию DOT 5.1. Она рекомендована для машин, эксплуатируемых в тяжелых режимах, например, с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки.
Описанное выше «классовое разделение» тормозных жидкостей наглядно демонстрирует ассортимент продукции известной немецкой компании Liqui Moly. В частности, фирма уже не выпускает устаревший класс DOT 3, зато «четверка» здесь представлена сразу в двух вариантах. Первый — это хорошо зарекомендовавшая себя синтетическая жидкость класса DOT 4, оптимизированная для использования в тормозных системах большинства машин, причем как с AБС, так и без нее. А вот второй вариант — это улучшенная модификация жидкости DOT 4, обозначаемая индексом SL6 и предназначенная для более продвинутых моделей машин, оснащенных системами активной безопасности типа ESP, DSC, ASR и т. п.
Как отмечают разработчики, продукт SL6 DOT 4 представляет собой маловязкую синтетическую жидкость нового поколения на основе так называемых гликольэстеров, что способствует заметному увеличению срока службы всех компонентов, входящих в систему гидравлики тормозов. Неудивительно, что SL6 DOT 4 от Liqui Moly из года в год приобретает на нашем рынке все большую популярность.
В «тормозном» ассортименте фирмы есть и жидкости DOT 5.1, выпускаемые для машин, оборудованных быстродействующими антиблокировочными ABS-системами. Эта «тормозуха» специально создавалась для удлиненных межсервисных интервалов и отлично подходит для автомобилей с такими ABS, где к жидкости предъявляются особые требования, такие, как, например, низкая вязкость при 40-градусном морозе.
Наконец, в числе других фирменных разработок, уже появившихся на нашем рынке, есть и специализированные тормозные жидкости, например, продукт серии Racing Brake Fluid. Эта уникальная «тормозуха» разрабатывалась исключительно для спортивных автомобилей с высоконагруженной тормозной системой, а также мотоциклов, поэтому она сохраняет рабочие свойства даже при температурах вплоть до +320 C.