Как исключить риск разрыва шлангов после самостоятельной замены «тормозухи»

Большинство автовладельцев, озадачивших себя поиском тормозной жидкости для машины, мало когда задумывается об эксплуатационных параметрах, которыми подобная автохимия должна обладать. Между тем, именно они определяют критерии, разделяющие данные продукты по классам или, как чаще говорят, по спецификациям. Одним из наиболее важных показателей является температура кипения.

Причем ее при сертификационных испытаниях меряют дважды: сначала при первом вскрытии флакона (жидкость, как говорят специалисты, еще «сухая»), а потом — после добавления в нее определенного количества влаги (когда жидкость «влажная»). Дело в том, что полигликоли, на основе которых делаются тормозные жидкости, очень гигроскопичны и при контакте с воздухом адсорбируют из него водяные пары, заметно снижающие температуру кипения «увлажненной» жидкости. Кстати, именно поэтому любую «тормозуху» в процессе эксплуатации машины следует периодически (хотя бы раз в год) проверять на наличие влаги специальным электронным тестером.