Как сильно просел автомобильный рынок Европы в апреле

В апреле в Европейском регионе удалось реализовать 270 682 новых легковых автомобилей, в это же время в 2019 году в руки покупателей ушло 1 143 046 единиц. Резкое падение спроса объясняется теми же причинами, что и в России: большинство дилеров просто-напросто не работали (и не работают по сей день) в режиме ограничений, введенном из-за пандемии коронавируса.

Крупнейшим рынком в Европе по-прежнему остается Германия с показателем в 120 840 экземпляров и отрицательной динамикой в 61,1%. На втором месте расположилась Франция, где было реализовано 20 997 авто (-88,8%). Тройку лидеров замыкает Швеция со сбытом в 18 916 машин (-37,5%).