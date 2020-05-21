Как сильно просел автомобильный рынок Европы в апреле

В апреле в Европейском регионе удалось реализовать 270 682 новых легковых автомобилей, в это же время в 2019 году в руки покупателей ушло 1 143 046 единиц. Резкое падение спроса объясняется теми же причинами, что и в России: большинство дилеров просто-напросто не работали (и не работают по сей день) в режиме ограничений, введенном из-за пандемии коронавируса.
Крупнейшим рынком в Европе по-прежнему остается Германия с показателем в 120 840 экземпляров и отрицательной динамикой в 61,1%. На втором месте расположилась Франция, где было реализовано 20 997 авто (-88,8%). Тройку лидеров замыкает Швеция со сбытом в 18 916 машин (-37,5%).
За ними следуют Нидерланды (15 373 автомобиля, −53,0%), Польша (15 239 штук, −67,1%), Австрия (11 220 «легковушек», ‐64,9%), Чехия (10 679 единиц, −53,4%), Дания (10 199 экземпляров, ‐37,0%), Венгрия (6170 авто, −50,3%) и Финляндия (5981 автомобиль, ‐38,6%). Наиболее масштабное падение рынка зафиксировано в Италии (4279 машин, ‐97,6%) и Испании (4163 автомобиля, ‐96,5%).
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ситуация с автопродажами и в России оставляет желать лучшего. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок легковых авто и легкой коммерческой техники у нас рухнул на 72,4%, достигнув объема в 38 922 автомобиля.