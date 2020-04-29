Как чувствует себя в России «Большая европейская семерка» грузовиков

Фото производителя.
Первый квартал 2020 года оказался в целом удачным для «Большой европейской семерки» производителей грузовиков в категории техники грузоподъемностью свыше 6 тонн. Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault увеличили продажи с 30,4% до 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако уже в марте 2020 года по вполне понятным причинам упал и этот сегмент авторынка серьезно просел. Так, по данным маркетинговой компании «Эвитос», число регистраций большегрузов упало в этом месяце на 19,7% (с 6334 до 5088 единиц). На этом фоне весьма успешно выглядит немецкая компания MAN, занимающий в сегменте Big-7 и занимает 2-е место по количеству зарегистрированных транспортных средств за первый квартал 2020 года:

- Результаты первого квартала 2020 года еще раз подтверждают верный вектор нашей стратегии и, конечно, доверие клиентов к нашему продукту и компании в целом. Несмотря на общую тенденцию, мы не просто сохранили объемы продаж, но и показали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года', — комментирует ситуацию порталу «АвтоВАзгляд» Павел Селев, Коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

автопродажи, авторынок, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
29 апреля 2020
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