Как чувствует себя в России «Большая европейская семерка» грузовиков

Однако уже в марте 2020 года по вполне понятным причинам упал и этот сегмент авторынка серьезно просел. Так, по данным маркетинговой компании «Эвитос», число регистраций большегрузов упало в этом месяце на 19,7% (с 6334 до 5088 единиц). На этом фоне весьма успешно выглядит немецкая компания MAN, занимающий в сегменте Big-7 и занимает 2-е место по количеству зарегистрированных транспортных средств за первый квартал 2020 года:

- Результаты первого квартала 2020 года еще раз подтверждают верный вектор нашей стратегии и, конечно, доверие клиентов к нашему продукту и компании в целом. Несмотря на общую тенденцию, мы не просто сохранили объемы продаж, но и показали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года', — комментирует ситуацию порталу «АвтоВАзгляд» Павел Селев, Коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС».