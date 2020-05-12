Российский авторынок показал рекордное падение, дальше — хуже

Всего в прошедшем апреле в руки покупателей ушло всего 38 922 «легковушки», а также малотоннажных грузовиков и фургонов. Для сравнения: годом ранее только АВТОВАЗ — российский лидер среди производителей — продал автомобилей чуть больше 32 000.

Сейчас же результаты сбыта автомобилей LADA могут вызвать лишь слезы — 9396 единиц с отрицательной динамикой в 71%. Но это без учета Chevrolet Niva, полностью перешедшего к Волжскому автозаводу. Внедорожник разлетелся тиражом в 659 авто.

Вторую строчку рейтинга популярности брендов, как и прежде, занимает KIA. За автомобили этой корейской марки рублем проголосовали 4334 россиянина, снизив показатели на 78%. А вот третье место досталось Renault (3135 экземпляров, −75%).