Российский авторынок показал рекордное падение, дальше — хуже

Всего в прошедшем апреле в руки покупателей ушло всего 38 922 «легковушки», а также малотоннажных грузовиков и фургонов. Для сравнения: годом ранее только АВТОВАЗ — российский лидер среди производителей — продал автомобилей чуть больше 32 000.
Сейчас же результаты сбыта автомобилей LADA могут вызвать лишь слезы — 9396 единиц с отрицательной динамикой в 71%. Но это без учета Chevrolet Niva, полностью перешедшего к Волжскому автозаводу. Внедорожник разлетелся тиражом в 659 авто.
Вторую строчку рейтинга популярности брендов, как и прежде, занимает KIA. За автомобили этой корейской марки рублем проголосовали 4334 россиянина, снизив показатели на 78%. А вот третье место досталось Renault (3135 экземпляров, −75%).
Четвертым и пятым следуют Volkswagen (3093 автомобиля, −68%) и Skoda (3041 единица, −59%) соответственно. Шестое место досталось Toyota (2565 авто, −70%). А Hyundai (2426 штук, −84%) стремительно скатилась на седьмую строку, хотя раньше месяц за месяцем неизменно замыкала ТОП-3.
Далее в десятке по порядку расположились «Группа ГАЗ» (2272 авто, −58%), Nissan (1039 кроссоверов, −59%) и UAZ (862 машины, −75%). Отметим, что все автостроители ушли в минус, за одним единственным исключением: китайская марка Changan смогла продать в два раза больше, нежели в 2019 году: 223 автомобиля (+53%).
— После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020-го, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилеры вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае.
Кстати, немного раньше аналитики «Автостат Инфо» опубликовали свою статистику продаж, основанную не на отчетах автостроителей, как у АЕБ, а на числе вставших на учет новых авто. По их данным, рынок просел несколько меньше — на 64,4%.