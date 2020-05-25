ГАЗ получил патент на грузовую «Газель» нового поколения

Фото: АвтоВзгляд
Горьковский автозавод запатентовал в России «Газель NN» — легкий грузовик нового поколения. Автомобиль впервые был представлен на выставке коммерческого транспорта Comtrans осенью 2019 года. С патентными изображениями новинки ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Внешность новой «Газели NN» никак нельзя назвать секретом: модель предстала перед публикой во всей своей красе на международной выставке «Комтранс-2019». Тогда же были раскрыты некоторые характеристики: авто похвасталось более чем 30 электронными ассистентами для водителя, включая системы автоматического торможения и удержания машины в выбранной полосе движения, а также комплексы, умеющие считывать дорожные знаки и сигналы светофора.

Кроме того, буквально в середине мая 2020 года на рынок вышел новый автобус «Газель City», чье «лицо» повторяет переднюю часть кабины будущей «Газели NN». Отметим, что конструктивной особенностью «буса» стала рама с низкой средней секцией. У грузовика она будет иной.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Напомним, что грузовик NN получит не только по иному выполненную кабину, но и свежую платформу. В салон, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», нижегородцы установят водительское кресло с 20-ю регулировками, «мультимедийку» с девятидюймовым тачскрином и новую «приборку». Кроме того, разработчики сообщают, что им удалось снизить уровень вибрации, а также улучшить шумоизоляцию.

По непроверенным данным, новинку запустят в производство в 2021 году.

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25 мая 2020
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