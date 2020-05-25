ГАЗ получил патент на грузовую «Газель» нового поколения

Внешность новой «Газели NN» никак нельзя назвать секретом: модель предстала перед публикой во всей своей красе на международной выставке «Комтранс-2019». Тогда же были раскрыты некоторые характеристики: авто похвасталось более чем 30 электронными ассистентами для водителя, включая системы автоматического торможения и удержания машины в выбранной полосе движения, а также комплексы, умеющие считывать дорожные знаки и сигналы светофора.

Кроме того, буквально в середине мая 2020 года на рынок вышел новый автобус «Газель City», чье «лицо» повторяет переднюю часть кабины будущей «Газели NN». Отметим, что конструктивной особенностью «буса» стала рама с низкой средней секцией. У грузовика она будет иной.