ГАЗ получил патент на грузовую «Газель» нового поколения

Внешность новой «Газели NN» никак нельзя назвать секретом: модель предстала перед публикой во всей своей красе на международной выставке «Комтранс-2019». Тогда же были раскрыты некоторые характеристики: авто похвасталось более чем 30 электронными ассистентами для водителя, включая системы автоматического торможения и удержания машины в выбранной полосе движения, а также комплексы, умеющие считывать дорожные знаки и сигналы светофора.
Кроме того, буквально в середине мая 2020 года на рынок вышел новый автобус «Газель City», чье «лицо» повторяет переднюю часть кабины будущей «Газели NN». Отметим, что конструктивной особенностью «буса» стала рама с низкой средней секцией. У грузовика она будет иной.
Напомним, что грузовик NN получит не только по иному выполненную кабину, но и свежую платформу. В салон, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», нижегородцы установят водительское кресло с 20-ю регулировками, «мультимедийку» с девятидюймовым тачскрином и новую «приборку». Кроме того, разработчики сообщают, что им удалось снизить уровень вибрации, а также улучшить шумоизоляцию.
По непроверенным данным, новинку запустят в производство в 2021 году.